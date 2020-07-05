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تعليم

في امتحانات نهاية العام الدراسي.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق أعلى درجات الانضباط

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:22 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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كريم ناصر
تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، امتحانات السنوات النهائية لطلابها، التي انطلقت الأربعاء الماضي، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وعدد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب، متبعة في ذلك تعليمات منظمة الصحة العالمية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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وصرّح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأنه تم تحقيق أعلى درجات الانضباط فى امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لطلاب السنوات النهائية كما اتسمت أيضًا لجان الامتحانات بالهدوء التام .تنفيذًا لتوجيهات خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة بتوفير الكمامات وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول إلى بوابات التعقيم للجامعة، وقبل دخول لجان الامتحانات.

وأشار الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية على جميع لجان الامتحانات التحريرية العملية والإكلينيكية لطلاب السنوات النهائية بجميع الكليات.

وذكر أنه لم يتم رصد أي معوقات داخل لجان الطلاب، مؤكدا على أن الجامعة تتبع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ عليهم، وإتمام عملية امتحانهم بسلام.

ووجه الدكتور مختار الظواهري، رسائل لجموع طلاب السنوات النهائية، قائلا: «الجامعة تتخذ أعلى أساليب الوقاية الصحية والإجراءات الإحترازية من أجل الحفاظ على سلامتكم فلا تقلقوا».

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تضع على جميع مداخلها بوابات لتعقيم الطلاب منذ دخولهم إلى الحرم الجامعي، مع توفير جميع وسائل التعقيم والتطهير الخاصة بالطلاب على أبواب اللجان مع التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات داخل لجان الامتحانات،  مؤكدة على أن التعقيم للجان الامتحانية وتطهيرها يتم بشكل يومي كما يتم مراعاة توفير كل وسائل وأدوات التطهير اللازمة للطلاب.
في امتحانات نهاية العام الدراسي.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق أعلى درجات الانضباط
في امتحانات نهاية العام الدراسي.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق أعلى درجات الانضباط
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