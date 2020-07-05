وزير السياحة والآثار: انبهرت بأعمال ترميم متحف المركبات الملكية

تفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى مستجدات أعمال متحف المركبات الملكية ببولاق برفقة دكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.









قال وزير السياحة والآثار، إن منذ عامين قام بزيارة متحف المركبات الملكية ببولاق، ولكنه لم يكن على الهيئة الجمالية التى يراها الآن، معربا عن انبهاره به.









وأشار الوزير خلال جولته إلى أن هناك فرق عمل تعمل بكافة متاحف مصر فى كافة الظروف من أجل فتحها للمصريين والأجانب، مؤكدا أن ما يصرف على المتاحف غير مسبوق.







