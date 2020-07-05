AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: انبهرت بأعمال ترميم متحف المركبات الملكية

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:18 ص
وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
Advertisements
تفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى مستجدات أعمال متحف المركبات الملكية ببولاق برفقة دكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. 

 

قال وزير السياحة والآثار، إن منذ عامين قام بزيارة متحف المركبات الملكية ببولاق، ولكنه لم يكن على الهيئة الجمالية التى يراها الآن، معربا عن انبهاره به.


وأشار الوزير خلال جولته إلى أن هناك فرق عمل تعمل بكافة متاحف مصر فى كافة الظروف من أجل فتحها للمصريين والأجانب،  مؤكدا أن ما يصرف على المتاحف غير مسبوق.   


أضاف الوزير إلى أن الأسواق السياحية التى سيرت رحلاتها إلى مصر هي سويسرا أوكرانيا بيلاروسيا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار يوجه بـ إنهاء كافة الأعمال فى المتحف القومي للحضارة

متاحف شرم الشيخ والعاصمة الإدارية...من أبرز الافتتاحات الأثرية في الفترة القادمة

موكب ضخم.. وزير السياحة يتفقد تجهيزات استقبال المومياوات الملكية بمتحف الحضارة | صور

موكب ضخم .. وزير السياحة يتفقد تجهيزات استقبال المومياوات الملكية .. العناني: متحف الحضارة من أكبر المتاحف في مصر والشرق الأوسط

وزارة السياحة والآثار تستعد لافتتاح 6 متاحف وقصر البارون.. تفاصيل

افتتاح متاحف جديدة لأول مرة خلال الـ 55 يوما المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة نقل جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى مدافن السيدة عائشة

بـ 10 جنيهات .. وصفة الصبار للحصول على شعر طويل

بناديها بـ أمي.. مواقف إنسانية بين رجاء الجداوي والفريق الطبي المعالج لها بمستشفى أبو خليفة للعزل

تعرف على موعد ومكان جنازة رجاء الجداوى

مرنة وسريعة.. حاكم دبي يعلن التشكيل الجديد لحكومة الإمارات

ضبط 150 ألف كمامة وجوانتى طبى قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور

آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور