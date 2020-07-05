السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

قوام ممشوق وابتسامة خجولة ومستوى تعليمي متميز وكثير من الميزات الأخرى التي منحها القدر لـ النجمة رجاء الجداوي، فجعل منها أول عارضة أزياء مصرية في خمسينيات القرن الماضي، فبدأت رحلة نجمتنا الراحلة منذ أن تم اختيارها وهي صغيرة بالسن للمشاركة في عروض أزياء فتحت لها باب الشهرة.





"أنا بشكرك يا أستاذة رجاء، وربنا يديكي الصحة ويكرمك وهتفضلي طول عمرك شيك جدا، وأنتي شيك في كل حاجة".. كلمات رقيقة لم تنساها رجاء الجداوي حين قالها لها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركتها في فعاليات حفل قادرون باختلاف الخاصة بذوي الاحتياجات، بمشاركة الرئيس ومجموعة من النجوم في 2018، وحين صعدت رجاء الجداوي على المنصة قدم لها الرئيس السيسي الشكر والتحية وأشاد بأناقتها.





الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أيضا أشاد بأناقتها، خاصة بعد أن أصبحت رجاء الجداوي عارضة أزياء شهيرة وقدمت العديد من العروض المختلفة بالخارج، لتصبح أول عارضة أزياء مصرية بعد أن كان هذا الأمر مقتصرًا على الأجنبيات، ومن هنا كلفها الرئيس جمال عبد الناصر حينها بتدريب الفتيات المصريات المهتمات بعالم الموضة لتخريج جيل جديد من عارضات الأزياء المصريات لتمثيل اسم مصر في المحافل الدولية.





بيير كلوفاس، مصمم الأزياء اليوناني اختار رجاء الجداوي وهي طالبة في الجامعة ومن هنا كانت انطلاقتها في عالم الموضة والأزياء، وقدمت عروضا عديدة بالخارج، وامتلأت صفحات المجلات بصورها، وارتدت رجاء الجداوي من موديلات أشهر مصممي الأزياء حول العالم.





وفي عام 1958 حصلت رجاء الجداوي على لقب ملكة جمال القطن المصري في حفلة ضخمة بحديقة الأندلس، وكانت لجنة التحكيم في هذه المسابقة تتكون من مصطفى أمين وأنيس منصور ومصطفى الملاح وفتحي أبو الفضل.





وقالت عنهم رجاء الجداوي: "لجنة اللي يقف قدامها يدخل التاريخ، وكان وقتها القطن الثروة الكبرى في مصر والدهب الأبيض".





وفي إحدى لقاءات الراحلة رجاء الجداوي روت قصة حصولها على هذا اللقب وقالت: "ملكة القطن المصري لم تكن ملكة جمال وإنما ملكة ثقافة ومعلومات، وكانت الفتاة الحاصلة على اللقب تسافر وتشترك لتمثل القطن المصري الذي كان على قمة الأقطان في العالم".





ولكن سريعا ما انتهت رحلة رجاء الجداوي كعارضة أزياء بعد إصابتها بمشاكل الغدة الدرقية عام 1986، والتي تسببت في زيادة وزنها بشكل ملحوظ ولم تعد تتمتع بالقوام الممشوق الذي فتح لها الطريق أمام بوابة عروض الأزياء، واكتفت حينها رجاء الجداوي بأعمالها الفنية التي واصلتها حتى عامنا الحالي 2020.