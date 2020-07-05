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رياضة

في العباسية.. اتحاد الكرة ينهي الجدل بشأن ملعب أسوان في الدوري

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:17 ص
ملعب أسوان
ملعب أسوان
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يسرى غازى
انهت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الجدل بشأن إقامة مباريات نادي أسوان فى الدورى الممتاز.  

ووافقت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة مباريات فريق أسوان بعد عودة الدورى المصرى على ملعب استاد الشرطة فى العباسية.  

جاء ذلك بعدما ارسل مسؤلى نادي اسوان طلبا الى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لإقامة مباريات الفريق على احد ملاعب المقاولون العرب وبتروسبورت واتحاد الشرطة فى العباسية. 

وأعلن اتحاد الكرة عودة الدورى الممتاز يوم ٧ أغسطس المقبل، وفرض إجراءات استثنائية سيتم إلزام الأندية بها قبل عودة الدورى المحلى خلال الفترة القادمة وجاءت على النحو التالي: 

- مباراة كل ٤ أيام بعدما تم رفض مقترح اتحاد الكرة بإقامتها كل ٣ أيام. 
- الانتهاء من خوض المباريات المؤجلة ويأتى فى مقدمتها لقاء الاهلى وانبي والزمالك والمصرى. 
- إجراء مسحة فيروس كورونا قبل وبعد كل مباراة للاعبي الفريقين وطاقم الحكام ومن يثبت إيجابية العينة يتم عزله وتلقى بروتوكول العلاج.

- ٥ تغييرات فى المباراة بعد عودة الدورى. خوض المباريات على نفس ملاعب الدور الاول فى المسابقة المحلية وإلغاء نظام الملاعب المحايدة. 

- وضع حلول أزمة فريق أسوان من حيث بعد المسافة.  

إلغاء فكرة العزل الفندقي وعدم دخول الفرق فى نظام الدورة المجمعة والسماح بالنظام المفتوح للاعبين. 

- منع الاعتراض على تعيين طاقم تحكيمي بعينه بعد إعتماد لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة الاستعانة بخدمات ١٢٠ حكما لإدارة مباريات الدورى المحلي. 

-  فى حالة إصابة ٥ لاعبين بفيروس كورونا فى صفوف فريق واحد يتم إخطار اللجنة الطبية التى تقوم بالتنسيق مع لجنة المسابقات والجهاز الفني للفريق من أجل التشاور بشأن تأجيل المباراة الى موعد لاحق من عدمه. 

- استمرار تفعيل تقنية الفيديو فى المباريات على أن يتواجد حكم ومساعد داخل عربة ال var. 

-  منع المؤتمرات الصحفية بعد كل مباراة. الإبقاء على عمل دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة فى حالة وفاة اى رياضي. 

-  الإبقاء على نشيد السلام الوطنى قبل انطلاق أى مباراة فى الدورى المحلي. 

-  تخفيض تواجد إعداد الجهاز الفنى فى المنطقة المخصصة لهم. 

- منع أى تواجد جماهيري فى المدرجات نهائيا. 

- تخفيض عدد مجالس إدارات الناديين فى المقصورة الرئيسية لحضور المباريات. 

- الإبقاء على قوائم الأندية حيث إنها فى الوقت الحالى 30 لاعبا.  

-فتح فترة قيد استثنائية أمام فرق الدورى وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

-  وضع مراقب طبي فى كل مباراة يكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب بجانب مراقب الحكام وآخر للمسابقات.  

- إلغاء المباراة فى حالة تأخر نتيجة مسحة لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم قبل انطلاق اللقاء بـ ٦ ساعات وعدم تلقى اللجنة الطبية أية إخطار بالنتيجة دون الرجوع إلى لجنة المسابقات.
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