لجنة برلمانية توافق على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

وافقت لجنة مشتركة من لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، ومكتب لجنة الشؤون الأفريقية، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 181 لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في حضور السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية.





ووقع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العزبية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة أرتيريا، جمهورية جيبوتي في مدينة الرياض بتاريخ 6 يناير 2020.

ووفقا للميثاق يضم المجلس في عضويته الدول العربية والأفريقية المُطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن التي تُصدق على الميثاق ويهدف المجلس إلى رفع مستوى التعاون والتفاعم وتنسيق المواقف السياسية، توثيق التعاون الأمني، تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.





ويهدف إلى تنسيق الجهود في مجال استثمار ثروات قاع وباطن البحر الأحمر وخليج عدن وتنمية الموارد البحريه وإدارة مصائد الأسماك، تعزيز التعاون في العديد من المجالات ومنها التقنية والبحث العلمي والإعلام والثقافة والسياحة.





وأكد السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية، أن الميثاق لا يستهدف تحالفا عسكريا كما لا يستهدف دولة ثالثة كما ادعى البعض، إنما الهدف منها التعاون البناء بين جميع دول المنطقة.





وقال لوزة، إنه من المتوقع أن يشهد أول اجتماع للمجلس النظر في إنشاء بعض المفوضيات بالإضافة إلى مقر الأمانة بمدينة الرياض، ومنها بحث إنشاء مفوضة أمنية يكون مقرها مصر، بالإضافة إلى مفوضيات أخريات تتوزع مقراتها على الدول الأعضاء.





وأشاد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية ماجد أبو الخير، على الاتفاقية، مؤكدا رغبة مصر في التكامل مع أشقائها، والتعاون معها في شتي المجالات.