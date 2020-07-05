التاريخ يتحدث من جديد.. جولة بمتحف المركبات الملكية بعد 20 عامًا من تطويره

قالت الدكتورة مها محمد، المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية، إن متحف المركبات الملكية في بولاق، واحدا من المتاحف الملكية الموجودة في مصر ويرجع انشاؤه للخديوى إسماعيل في الفترة من 1863 الى 1879.





وتابعت مها محمد، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الخديوي إسماعيل أنشأ هذا المتحف ليكون مقرا للعربات الملكية واسطبل للخيول التي تستخدم في استقبال الملوك والضيوف الأجانب.





وأوضحت أنه تحول متحف المركبات بعد ذلك إلى أحد المزارات السياحية، وأنه في مراحل الانتهاء من أعمال التطوير فيه لافتتاحه واستقبال المواطنين والزائرين.





وأشارت إلى أنه تم العمل على تطوير المتحف في شكله الحالي منذ عام 2002، لافتة إلى أن فترة التطوير توفقت فترة من الزمن وخاصة بعد ثورة 2011 وتم إعادة أعمال التطوير من عامين فقط.





وذكرت أنه خلال شهر أو شهرين سيتم افتتاح المتحف، ولفتت إلى أن واحدة من أهم العربات الملكية الموجودة هي التي أهدها نابليون للخديوى إسماعيل أثناء افتتاح قناة السويس.



