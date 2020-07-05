وزير السياحة والآثار: 63 مليون جنيه تكلفة تطوير متحف المركبات الملكية ببولاق

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، إن تكلفة أعمال تطوير متحف المركبات الملكية ببولاق قدرت بـ ٦٣ مليون جنيه، وتنتهى الشهر الجاري.









وأكد وزير السياحة والآثار خلال جولة تفقدية بمتحف المركبات الملكية ببولاق، أن المتحف سابقا كان مكانا مهجورا واليوم أصبح تحفة فنية أعيدت مرة أخرى للحياة.









وأوضح الوزير، أننا تلقينا شكاوى المصريين فيما يتعلق بقلة عدد الزيارات لقصر البارون والذى تم إعادة افتتاحه الأسبوع الماضى .







