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برلمان

دينية البرلمان تطالب وزارة الأوقاف بزيادة مسابقات خطباء المكافأة

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:13 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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فريدة محمد
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشكلة تعيين خطباء المكافأة وتحسين أوضاعهم المادية، من خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النواب (محمد عمارة، ممدوح مقلد، أحمد العرجاوي، عبد الباقي تركيا، مصطفي كمال) بشأن تعيين خطباء المكافأة وتحسين أوضاعهم المادية.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بشأن الإفادة عن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين تم تعيينهم أئمة، وكذا إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين تم نقلهم علي بند التحسين، وذلك من عام 2016 وحتي تاريخه، فأن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين تم تعيينهم أئمة، يأتي كالتالي: الإعلان رقم 1 لسنة 2016 كان العدد 354، وفي الاعلان التكميلي الأول 110، والإعلان التكميلي الثاني 85، والإعلان التكميلي الثالث 50، والإعلان التكميلي الرابع 15، والإعلان التكميلي الخامس 38، ليبلغ العدد الإجمالي 672.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلي أن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين نقلوا علي بند التحسين (1527) خطيببًا، وأن من نجحوا تحريريا وجار اختبارهم شفويا، عدد 119 متقدمًا للحصول على تصريح خطابة علي بند التحسين.

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يجب علي كل إمام وخطيب قبل صعوده للمنبر أن يكرم نفسه أولا، ومن يعتلي المنبر يجب أن يكون علي مستوي راقي من العلم والذكاء والفطنة والحضور. 

وتابع العبد: "مع الشكر لوزير الأوقاف على تصفية هؤلاء الخطباء لكي تتناسب مع قيمة وقامة الدعوة الإسلامية، بحيث لا يقبل إلا من يتناسب مع هذا المقام. 

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، وزارة الأوقاف بزيادة مسابقات خطباء المكافأة.
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