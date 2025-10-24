الحاج إبراهيم يكشف سر إقناع زوجاته بالعيش معًا في نفس البيت

كشف الحاج إبراهيم عن تجربته في الزواج وإقناع زوجاته بالعيش معًا في نفس المنزل، مؤكدًا أن سر نجاح هذه الخطوة يكمن في الأمان والحب والاحترام المتبادل.

الأساس: الأمان والحب

قال الحاج إبراهيم خلال فقرة من برنامج “هي وبس” الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني،إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بإعطاء الزوجة الأمان والحب، وهو ما طبقه مع زوجاته معلقاً :"لازم يكون في أمان.. يديها الأمان بتاعه وكل ما ادها الأمان واداها الحب وجاب لها كل حاجة طلبتها ووفر لها كل اللي عايزة وكلمها براحة خلاص هتعوز إيه تاني؟"

الاستماع والاحترام المتبادل

وأشار إبراهيم إلى أن الاستماع لرغبات الزوجة واحترامها والعمل على تحقيق احتياجاتها هو سر القبول والانسجام، مؤكدًا أن التفاهم والاحترام يجعل الحياة الزوجية أكثر سعادة واستقرارًا.