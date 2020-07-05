أخبار التوك شو.. السفاح الذهبي متهم فى 64 جريمة قتل واغتصاب.. ودفن الفنانة رجاء الجداوي

يسعى محامو دي أنجلو، الملقب بـ"السفاح الذهبي"، إلى إنقاذه من عقوبة الإعدام، خاصة أنه يبلغ من العمر حاليا 74 عاما، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أرقام إصابات كورونا تتصاعد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر فى الشهر الخامس من انتشار فيروس كورونا، فى مرحلة الثبات وفقًا للتوقيت الزمنى للفيروس، ومن المتوقع أن تنحسر معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر اعتبارا من شهر أغسطس وحتى منتصف سبتمبر على مستوى العالم.
قالت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه يجب أن يحرص المجتمع على تربية الفتيات على التحدث، وعدم الخوف، معقبة: "المفروض نتكلم مع بناتنا بطريقة مختلفة".
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي يلعب الدور الاستباقي من خلال نشر الوعي بين جميع أفراد الأسرة، وأن في كثير من الأحيان يكون دورها قانوني للحفاظ على حقوق المرأة والبنات.
قال الدكتور احمد بحلاق، مدير مستشفى السعديين للعزل بالشرقية، إن الطفل أحمد الذي انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحضنه بشدة بعد تعافيه من فيروس كورونا أثرت فيه كثيرًا، وكانت حالته بعد ظهور الأعراض عليه بعد يومين في المنزل بسيطة.
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد جنازة النجمة القديرة رجاء الجداوي، حيث تتجه حاليًا ابنتها أمير حسن مختار إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي.
قال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن العالم يشهد اليوم، الأحد، خسوفًا للقمر لمدة ساعتين و 45 دقيقة، لافتًا إلى أنه لا يمكن رؤية هذا الخسوف شبه الظلي للقمر في القاهرة لأن القمر يكون تحت الأفق أثناء حدوث الخسوف.
قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن جزءا من المدينة الجامعية مخصص لاستقبال الحالات الإيجابية للمصريين العالقين القادمين من الخارج.
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن الفنانة رجاء الجداوى كانت تتحدث عن ضرورة أن يأخذ الناس حذرهم فى مواجهة كورونا، ويعرفوا دور الأطباء والأطقم الطبية”.