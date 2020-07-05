أخبار التوك شو.. السفاح الذهبي متهم فى 64 جريمة قتل واغتصاب.. ودفن الفنانة رجاء الجداوي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي يلعب الدور الاستباقي من خلال نشر الوعي بين جميع أفراد الأسرة، وأن في كثير من الأحيان يكون دورها قانوني للحفاظ على حقوق المرأة والبنات.





قال الدكتور احمد بحلاق، مدير مستشفى السعديين للعزل بالشرقية، إن الطفل أحمد الذي انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحضنه بشدة بعد تعافيه من فيروس كورونا أثرت فيه كثيرًا، وكانت حالته بعد ظهور الأعراض عليه بعد يومين في المنزل بسيطة.