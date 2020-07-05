أخر وصايا رجاء الجداوي.. حبوا بلدكم وحافظوا على نفسكم.. وطبيبها: وفاتها جرس إنذار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن الفنانة رجاء الجداوى كانت تتحدث عن ضرورة أن يأخذ الناس حذرهم فى مواجهة كورونا، ويعرفوا دور الأطباء والأطقم الطبية”.





وكشف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا”، المذاع على شاشة “CBC” والمتابع لحالة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، أن آخر وصايا الفنانة الراحلة ورسائلها للمصريين.





أضاف انها قالت فى وصيتها الأخيرة: «حبوا بلدكم وحافظوا على نفسكم.. وربنا هيكرمكم ويوفق مصر بفضل جهود هؤلاء الأطباء.. كانت سيدة جميلة جدًا.. ولازم ناخد من وفاتها العبر والحذر فى مواجهة كورونا حتى لا نفقد الكثير من أهالينا.. وفاتها جرس إنذار حتى لا يهمل المواطنين هذا الفيروس بأى حال من الأحوال”.





وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.



