AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخر وصايا رجاء الجداوي.. حبوا بلدكم وحافظوا على نفسكم.. وطبيبها: وفاتها جرس إنذار

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:14 م
رحيل الفنانة رجاء
رحيل الفنانة رجاء الجداوي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن الفنانة رجاء الجداوى كانت تتحدث عن ضرورة أن يأخذ الناس حذرهم فى مواجهة كورونا، ويعرفوا دور الأطباء والأطقم الطبية”.

وكشف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا”، المذاع على شاشة “CBC” والمتابع لحالة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، أن آخر وصايا الفنانة الراحلة ورسائلها للمصريين.

 أضاف انها قالت فى وصيتها الأخيرة: «حبوا بلدكم وحافظوا على نفسكم.. وربنا هيكرمكم ويوفق مصر بفضل جهود هؤلاء الأطباء.. كانت سيدة جميلة جدًا.. ولازم ناخد من وفاتها العبر والحذر فى مواجهة كورونا حتى لا نفقد الكثير من أهالينا.. وفاتها جرس إنذار حتى لا يهمل المواطنين هذا الفيروس بأى حال من الأحوال”.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجاء الجداوي.. توقف عضلة القلب وتمكن كورونا من الرئة السبب

المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى رجاء الجداوي

رجاء الجداوي تتحدث عن دور تحية كاريوكا في حياتها.. فيديو

وداعا الحبيبة.. أحمد سعد ينعي الفنانة رجاء الجداوي

شاهد .. فيفي عبده أول الحاضرين إلى جنازة الفنانة رجاء الجداوي

انهيار فيفي عبده أمام مقابر عائلة رجاء الجداوي بالبساتين.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول اعتزالها

وفاة رجاء الجداوي .. قصة علاقتها بـ تحية كاريوكا وخلافها معها | شاهد

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

الحبس 7 سنوات لسائق النقل المتسبب في قتل طبيبات ميكروباص المنيا

لا تكثر من هذه المشروبات بعد سن الـ 30

أخبار الرياضة | وفاة عمة محمد صلاح.. الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

AdvertisementS

انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

وفاة رجاء الجداوي .. قصة علاقتها بـ تحية كاريوكا وخلافها معها | شاهد

نازلين نشتغل مجبرين.. آخر رسالة من رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها.. فيديو

وزيرة الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية والعلاجية للعراقيين المتواجدين بمصر

شاهد | انهيار ابنة رجاء الجداوي في جنازة والدتها.. فيديو وصور

الوزراء: علاج "عم عاطف.. أقدم شيال في مصر" على نفقة الدولة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل

شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي

رافقتها من المرض وحتى الغسل.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة في رحلتها مع العزل

شاهد.. انهيار الفنانة إلهام شاهين في جنازة رجاء الجداوي

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحايا الاستعمار الفرنسي.. الجزائر تودع رفات 24 شهيدا.. بينهم بطل مصري

تكافح المرض.. 5 أطعمة طبيعية تساعد على شفاء مرضى السرطان

أغربها الصبار .. 5 أعشاب تقضي على دهون البطن