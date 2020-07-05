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نازلين نشتغل مجبرين.. آخر رسالة من رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكدت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى فى آخر رسالة لها قبل إصابتها بفيروس كورونا، أن منتج آخر أعمالها الفنية " لعبة النسيان" يقوم باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم موقع التصوير بالكامل وقياس درجات الحرارة لكل العاملين.

وأضافت رجاء الجداوى فى مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" على فضائية " الحدث"، : تتوفر كافة وسائل التعقيم فى موقع التصوير وجل للأيدى، ويتم تعقيم اللوكيشن بين كل مشهد ومشهد، ويتم قياس درجات الفنانين باستمرار والعاملين بالمسلسل.

وتابعت " لو حد كح بيتم توفير وسائل الرعاية له وصرفه من مكان التصوير، منوهة أن الكل متخوف من فيروس كورونا لذلك يتبع أقصى درجات الحيطة والحذر.

ووجهت رسالة للمواطنين قائلة " والله العظيم نازلين نشتغل مجبرين وهناك بيوت مفتوحة من وراء شغلنا، وكان لازم ننزل".
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