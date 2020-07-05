نازلين نشتغل مجبرين.. آخر رسالة من رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها.. فيديو

أكدت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى فى آخر رسالة لها قبل إصابتها بفيروس كورونا، أن منتج آخر أعمالها الفنية " لعبة النسيان" يقوم باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم موقع التصوير بالكامل وقياس درجات الحرارة لكل العاملين.





وأضافت رجاء الجداوى فى مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" على فضائية " الحدث"، : تتوفر كافة وسائل التعقيم فى موقع التصوير وجل للأيدى، ويتم تعقيم اللوكيشن بين كل مشهد ومشهد، ويتم قياس درجات الفنانين باستمرار والعاملين بالمسلسل.





وتابعت " لو حد كح بيتم توفير وسائل الرعاية له وصرفه من مكان التصوير، منوهة أن الكل متخوف من فيروس كورونا لذلك يتبع أقصى درجات الحيطة والحذر.





ووجهت رسالة للمواطنين قائلة " والله العظيم نازلين نشتغل مجبرين وهناك بيوت مفتوحة من وراء شغلنا، وكان لازم ننزل".