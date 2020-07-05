AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نفسي قصير.. آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي "فيديو"

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:20 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
وجهت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى رسالة لمتابعيها خلال فترة علاجها بمستشفى العزل الصحى بعد إصابتها بفيروس كورونا، توصيهم باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مؤكدة أن الإصابة به مؤلمة ومتعبة، كما أشادت بدور الدولة فى علاج المصابين بالفيروس. 


وكشف آخر تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوى عن تدهور حالتها الصحية، حيث قالت الفنانة في التسجيل "الحمد لله حالتي الصحية تتحسن ببطء ولكن الحمد لله، نفسي هو اللي فيه مشكلة ولا أستطيع التحدث كثيرًا".


وأضافت رجاء الجداوى فى التسجيل الصوتى، "مش بقدر أتكلم كتير ونفسي قصير والحمد لله على كل شيء".

وأكدت أن الدولة تقوم بما عليها فعله، متابعة "بطمن الناس وبقولهم الدولة عاملة حاجة عظيمة أوى أوى ويا ريت الناس تخاف ويعرفوا أن من خاف سلم، ويعرفوا إن الإصابة بفيروس كورونا صعبة جدًا جدًا".

وأشارت إلى أن العلاج مكلف على الدولة، ويجب علينا التفكير فى زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الدولة لا تستطيع علاج كل مصابي فيروس كورونا فى حالة زيادة أعدادهم.

ووجهت رسالة للمواطنين "من فضلكم خافوا، لأن الموضوع صعب أوى والإصابة بكورونا مرهقة ومتعبة، وشكرا لكل من سأل عنى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بانتظار فرج ربنا.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

قبل تدهور حالتها الصحية.. رجاء الجداوى: الإصابة بكورونا صعبة جدًا.. فيديو

نشرة الفن.. رجاء الجداوي: الإصابة بكورونا صعبة جدًا.. الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بالفيروس بعد حضور عزومة

من خاف سلم.. رسالة رجاء الجداوي إلى جمهورها لمواجهة أزمة كورونا

تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

من الإصابة حتى تدهور صحتها.. رحلة رجاء الجداوي مع فيروس كورونا بمستشفى عزل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

قبل عودة الدوري .. فيروس كورونا يضرب 12 ناديا في الممتاز

حادث أليم.. الموت يفجع الفنان محمد محمود

منظمة الصحة العالمية تحذر: سرعة انتشار فيروس كورونا أصبحت خطيرة

شاهد.. ماذا قالت دينا الشربيني بعد وفاة رجاء الجداوي

السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. اليوم

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور