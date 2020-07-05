نفسي قصير.. آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي "فيديو"

وجهت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى رسالة لمتابعيها خلال فترة علاجها بمستشفى العزل الصحى بعد إصابتها بفيروس كورونا، توصيهم باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مؤكدة أن الإصابة به مؤلمة ومتعبة، كما أشادت بدور الدولة فى علاج المصابين بالفيروس.









وكشف آخر تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوى عن تدهور حالتها الصحية، حيث قالت الفنانة في التسجيل "الحمد لله حالتي الصحية تتحسن ببطء ولكن الحمد لله، نفسي هو اللي فيه مشكلة ولا أستطيع التحدث كثيرًا".









وأضافت رجاء الجداوى فى التسجيل الصوتى، "مش بقدر أتكلم كتير ونفسي قصير والحمد لله على كل شيء".





وأكدت أن الدولة تقوم بما عليها فعله، متابعة "بطمن الناس وبقولهم الدولة عاملة حاجة عظيمة أوى أوى ويا ريت الناس تخاف ويعرفوا أن من خاف سلم، ويعرفوا إن الإصابة بفيروس كورونا صعبة جدًا جدًا".





وأشارت إلى أن العلاج مكلف على الدولة، ويجب علينا التفكير فى زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الدولة لا تستطيع علاج كل مصابي فيروس كورونا فى حالة زيادة أعدادهم.





ووجهت رسالة للمواطنين "من فضلكم خافوا، لأن الموضوع صعب أوى والإصابة بكورونا مرهقة ومتعبة، وشكرا لكل من سأل عنى".