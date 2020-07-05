جامعة جنوب الوادي: ثمن إقامة الطالب في المدينة الجامعية 6 جنيهات بغرفة منفردة .. فيديو

قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، إن جزءا من المدينة الجامعية مخصص لاستقبال الحالات الإيجابية للمصريين العالقين القادمين من الخارج.









وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم تخصيص غرفة جيدة التهوية لعزل أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من الطلاب الذين يؤدون امتحانات نهاية العام ، فضلا عن وجود طاقم طبي جاهز في كل كلية للتعامل مع أي حالة مرضية.









وأوضح أن عدد الطالبات اللاتي يسكنون المدينة الجامعية خلال فترة الدراسة يبلغ 1158 طالبة، و208 طالب، منوها بأن تكلفة الليلة الواحدة في المدينة الجامعية بدون تغذية تبلغ 6 جنيهات فقط، وفي غرفة مفردة.









وأوضح أن الامتحانات للفرق النهائية تسير بشكل جيد بالجامعة وفقًا للاجراءات الاحترازية، حيث يتم التزام الطلاب بارتداء الكمامات وعدم تبادل أدوات الامتحان وعدم التزاحم فى محيط اللجان وتوفير أماكن للعزل فى حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.









وأشار إلى أنه تم إعداد منصة إلكترونية مرنة تتيح لأعضاء هيئة التدريس الموضوعات التى سيتم تقديم منها الأبحاث وتسليم الطلاب الأبحاث عليها لمراعاة التباعد الاجتماعى، مضيفًا أن الجامعة بها 41 طالبا مقسمين على كافة كليات الجامعة.