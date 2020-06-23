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تعليم

جامعة سوهاج: امتحانات الفرق النهائية في موعدها وإعادة فتح المدن الجامعية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:29 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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خالد رياض
شارك اليوم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج في المجلس الاعلى للجامعات، والذي ترأسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بامتحانات الفرق النهائية، وكذلك سنوات النقل.

واوضح عزيز انه تم في بداية الجلسة الاطمئنان على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات


واشار عزيز الى ان امتحانات الفرق النهائية لكليات الجامعة المختلفة لهذا لعام سوف تقام بداية من يوم 12 يوليو القادم، مؤكدا على تطبيق الجامعة لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين.


كما اعلن رئيس الجامعة عن بدء إعادة التسكين بالمدن الجامعية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات، مشيرا الى أنه سيتم فتح باب التسجيل يوم 25 يونيو الى 1 يوليو 2020، وذلك لمن يرغب في السكن، موضحا ان التقديم متاح لمن سبق لهم التسكين، او ممن لم يسبق لهم التسكين.


واضاف رئيس الجامعة انه تم التواصل من قبل وزارة العليم العالي مع الجهات المعنية لتأجيل موعد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الإنتهاء من الإمتحانات وظهور النتائج، وستتولى ادارة التجنيد اتخاذ القرارات المناسبة.


ومن جانبه اوضح عزيز انه يمكن للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة الكترونية، يتم من خلالها التاكد من شخصية مقدمه، على ان يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب فى الفصل الدراسى الثانى، مشيرا الى انه بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى أى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.


واكد رئيس الجامعة على ان المجلس الاعلى اجاز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور نظرًا لظروف حظر الطيران، يتم امتحانهم فى أول إنعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.


وعلى جانب اخر قرر المجلس الاعلى للجامعات ان تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقًا لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.


  كما قرر المجلس مد العام الجامعي لهذا العام الى 15 سبتمبر 2020، نظرًا لإمتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31 يوليو 2020، للظروف الراهنة، حتى يتم اعطاء الوقت الكافي للجامعات للانتهاء من أعمال الامتحانات.


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