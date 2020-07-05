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أخبار البلد

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر خلال شهر يوليو

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شيماء مجدى
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يوليو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:

• مداومة تمشيط الحقول لاكتشاف أي إصابة مرضية أو حشرية مثل التفحم السوطى أو الحشرة القشرية أو الفئران والإبلاغ عن أي ظواهر مرضية فورًا للمسؤلين بمديريات الزراعة والجهات المعنية.
• إستمرار ري المحصول دون إغراقه.
• إستمرار عملية الحصر الفعلي بالمناطق وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.
 إستمرار عمليات مكافحة الحشرة القشرية – مع التنسيق في عمليات إطلاق الطفيل لمقامة الثاقبات.
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