"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر خلال شهر يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يوليو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• مداومة تمشيط الحقول لاكتشاف أي إصابة مرضية أو حشرية مثل التفحم السوطى أو الحشرة القشرية أو الفئران والإبلاغ عن أي ظواهر مرضية فورًا للمسؤلين بمديريات الزراعة والجهات المعنية.
• إستمرار ري المحصول دون إغراقه.
• إستمرار عملية الحصر الفعلي بالمناطق وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.
إستمرار عمليات مكافحة الحشرة القشرية – مع التنسيق في عمليات إطلاق الطفيل لمقامة الثاقبات.