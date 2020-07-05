عادل إمام ينعى رجاء الجداوي بـ مشهد من مسرحية الواد سيد الشغال

نعى الزعيم عادل إمام ، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.









ونشر عادل إمام صورة له برفقة الفنانة الراحلة من مسرحية الواد سيد الشغال عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "وداعًا الفنانة القديرة رجاء الجداوى".









ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.









يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.



