AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عادل إمام ينعى رجاء الجداوي بـ مشهد من مسرحية الواد سيد الشغال

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:15 م
رجاء الجداوي، عادل
رجاء الجداوي، عادل امام
Advertisements
محمد بدران
نعى الزعيم عادل إمام، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.


ونشر عادل إمام صورة له برفقة الفنانة الراحلة من مسرحية الواد سيد الشغال عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "وداعًا الفنانة القديرة رجاء الجداوى".


ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.


يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد الفيشاوي ناعيًا رجاء الجداوي: «كنت محظوظ إني اشتغلت معاكي»

أمي ماتت تاني النهاردة.. تامر حبيب ناعيًا رجاء الجداوي

رحمة الله على الراقية الجميلة.. أحمد حسن الصقر ينعى رجاء الجداوي

ولا أي كلام يوصف اللي أنا حاسة به.. غادة رجب تنعى رجاء الجداوي

نجوى فؤاد تنعى رجاء الجداوي.. وداعا أختي وصديقتى ورفيقة العمر

سلاف فواخرجي ناعية رجاء الجداوي: رقيقة القلب والصوت والابتسامة

ترشيحاتنا

بعد قاعدة الوطية.. الجيش الليبي يقصف آليات تابعة لمليشيات الوفاق

ماذا نقرأ في صلاة العصر ؟.. رسول الله كان يصليها بهذه السور

صاحب الـ100 عمل فني.. طارق النهري يتصدر مؤشرات البحث بعد تأييد حبسه

أردوغان يعين رئيس الأركان التركي حاكما عسكريا على طرابلس.. التفاصيل

العراق يحذر تركيا: لدينا خيارات عدة للتعامل مع الاستفزازات

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة الخضار المشوي

لـ صحة طفلك.. أفضل الأطعمة الطبيعية لتقوية النظر

بعد تنمرها على المحجبات.. 5 صور عرضت ميس حمدان للانتقادات