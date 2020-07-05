محمد صلاح يصنع هدفا لزميله جونز في ليفربول ويزيد أوجاع رفاق تريزيجيه





ليفربول سجل الهدف الثاني عن طريقه لاعبه الشاب كورتيس جونز في الدقيقة 90 من المباراة، بعدما مهد له محمد صلاح الكرة برأسه داخل منطقة جزاء أستون فيلا، ليسددها بكل سهولة في شباك أستون فيلا، معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.





وسجل ماني الهدف الأول في الدقيقة 71، بعد تمريرة رائعة من أرنولد لـ نابي كيتا، والذي مررها بدوره لماني الذي أودعها في شباك رينا حارس مرمى أستون فيلا معلنًا عن الهدف الأول لليفربول.



صنع محمد صلاح ثاني أهداف فريقه ليفربول في شباك نظيره أستون فيلا، وذلك في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.