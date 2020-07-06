AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

متحف كوم أوشيم..يحكى الحياة اليومية عند الإنسان الأول لإقليم الفيوم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:13 ص
متحف كوم أوشيم
متحف كوم أوشيم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

مازال متحف كوم أوشيم الذى  افتتح في عام 1974، وأعيد افتتاحه للمرة الثانية عام 1994، بعد أعمال تطوير، وظل مفتوحا حتى عام 2006، حيث أغلق مرة أخرى، وأعيد افتتاحه في عام 2016. ، مغلقا أمام الزوار والسياح، بسبب فيروس الكورونا المستجد ، منذ أكثر من 3 أشهر ، ولحين إشعار آخر من وزارة الأثار لاستئناف فتح المناطق الاثرية، بباقى محافظات مصر  ، ومن ضمنها متحفى كوم أوشيم الأثرى  .


يقول سيد الشورة مدير عام  منطقة أثار الفيوم  : يقع متحف كوم أوشيم على طريق  الفيوم - القاهرة الصحراوي ، بمنطقة كوم أوشيم. الكيلو ٧٢ طريق القاهرة .

أقرأ أيضا : 

وجه بتيسير الإجراءات.. محافظ الفيوم يتابع ملف التصالح في مخالفات المباني

واضاف أن المتحف يضم قاعتين للعرض بالطابقين الأرضي والعلوي، ويحوي 313 قطعة أثرية، تشمل جميع العصور التاريخية من الفرعوني، واليوناني والروماني، والإسلامي، والقبطي.


أضاف الشورة : بأن المتحف يقوم على فكرة الحياة اليومية عند الإنسان الأول لإقليم الفيوم ، ويشتمل على العديد من القطع الأثرية التي استخدمها الإنسان الأول في حياته اليومية، وفي صناعاته مثل النسيج، والزجاج، والأخشاب، ومراكب الصيد.


بالإضافة إلى احتوائه على العديد من القطع الأثرية التي تشير إلى منتجاته الزراعية، أما القاعة العلوية تشتمل على الجانب الجنائزي، وبه العديد من القطع البارزة ، التى تبهر الزائرين للمتحف .

 

متحف كوم أوشيم..يحكى الحياة اليومية عند الإنسان الأول لإقليم الفيوم
متحف كوم أوشيم..يحكى الحياة اليومية عند الإنسان الأول لإقليم الفيوم
متحف كوم أوشيم..يحكى الحياة اليومية عند الإنسان الأول لإقليم الفيوم
متحف كوم أوشيم..يحكى الحياة اليومية عند الإنسان الأول لإقليم الفيوم
متحف كوم أوشيم..يحكى الحياة اليومية عند الإنسان الأول لإقليم الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5120 قطعة أثرية موجودة داخله.. الأعلى للآثار يكشف تفاصيل افتتاح متحف شرم الشيخ

بالتزامن مع افتتاحه اليوم.. متحف آثار مطروح شاهد على تاريخ حضارات مصر القديمة

ترشيحاتنا

لفتة إنسانية من سعد لمجرد بعد وفاة رجاء الجداوي

قيادي سوداني: إثيوبيا بدأت ملء سد النهضة سرا

بعد كورونا.. الطاعون الدبلي خطر جديد يهدد الصين

بيعيط ومش قادر يتكلم.. والدة الطفل آدم وهدان تروي تفاصيل علاقته بـ رجاء الجداوي

القبض على مضيفة طيران بريطانية بدبي خلال موعد غرامي

40 سيارة إسعاف تنقل جثث مرتزقة أردوغان بعد ضربة قاعدة الوطية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات