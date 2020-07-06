متحف كوم أوشيم..يحكى الحياة اليومية عند الإنسان الأول لإقليم الفيوم

مازال متحف كوم أوشيم الذى افتتح في عام 1974، وأعيد افتتاحه للمرة الثانية عام 1994، بعد أعمال تطوير، وظل مفتوحا حتى عام 2006، حيث أغلق مرة أخرى، وأعيد افتتاحه في عام 2016. ، مغلقا أمام الزوار والسياح، بسبب فيروس الكورونا المستجد ، منذ أكثر من 3 أشهر ، ولحين إشعار آخر من وزارة الأثار لاستئناف فتح المناطق الاثرية، بباقى محافظات مصر ، ومن ضمنها متحفى كوم أوشيم الأثرى .





يقول سيد الشورة مدير عام منطقة أثار الفيوم : يقع متحف كوم أوشيم على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي ، بمنطقة كوم أوشيم. الكيلو ٧٢ طريق القاهرة .

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واضاف أن المتحف يضم قاعتين للعرض بالطابقين الأرضي والعلوي، ويحوي 313 قطعة أثرية، تشمل جميع العصور التاريخية من الفرعوني، واليوناني والروماني، والإسلامي، والقبطي.





أضاف الشورة : بأن المتحف يقوم على فكرة الحياة اليومية عند الإنسان الأول لإقليم الفيوم ، ويشتمل على العديد من القطع الأثرية التي استخدمها الإنسان الأول في حياته اليومية، وفي صناعاته مثل النسيج، والزجاج، والأخشاب، ومراكب الصيد.





بالإضافة إلى احتوائه على العديد من القطع الأثرية التي تشير إلى منتجاته الزراعية، أما القاعة العلوية تشتمل على الجانب الجنائزي، وبه العديد من القطع البارزة ، التى تبهر الزائرين للمتحف .