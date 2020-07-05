ميسي يقود تشكيل برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني





وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:





في حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - سيرجي روبيرتو





خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز.





ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف نادي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، والذي انتصر اليوم على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.

أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي فياريال، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا".