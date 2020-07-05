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رياضة

ميسي يقود تشكيل برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي فياريال، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا".

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف نادي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، والذي انتصر اليوم على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.
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