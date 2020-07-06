90 ألف منشأة استفادت من المبادرة.. السعودية تقرر تمديد دعم موظفي القطاع الخاص 3 أشهر بداية من أغسطس

أكد سليمان بن عبد الرحمن القويز، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، حرص قيادة وحكومة المملكة على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتداعيات جائحة فيروس كورونا على منشآت القطاع الخاص من خلال تمديد الدعم لفترة إضافية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات.





وأكد " القويز" على إسهام المؤسسة من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" في تخفيف حدة آثار أزمة فيروس كورونا على القطاع الخاص، حيث تم إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، إضافة إلى إعفائه من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم، مما نتج عنه انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة تزيد عن 10% مقارنةً مع عدد المستبعدين خلال نفس الفترة للعام الماضي.





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