الإعلاميون وكورونا.. كيف انتصر أسامة هيكل و5 مذيعين على الفيروس؟

ومنذ بداية الأسبوع الجارى استطاع عدد كبير من الإعلاميين التغلب على الفيروس والمرور بتلك التجربة بنجاح ، وعبر كلًا منهم عن وصفه لتلك التجربة فى سطور بسيطة على صفحات التواصل الإجتماعى .
فيما أعلن اليوم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام عن شفائه من فيروس كورونا هو وأسرته ، وقال هيكل : اليوم هو أول أيام عملي بعد انقطاع دام أسبوعين في العزل المنزلي.
وسرد هيكل تجربته مع افيروس لـ صدى البلد قائلًا " إن أعراض فيروس كورونا ليست سهلة، كما يتخيل البعض، ولكنها تختلف من شخص لآخر.
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وأضاف هيكل في أول تعليق له بعد تعافيه من فيروس كورونا في تصريحات لصدى البلد، أن تجربة إصابتي كانت تجربة صعبة جدا ولا أتمني لأي شخص المرور بها، موضحًا أنها من أصعب التجارب التي مر بها.
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وتابع هيكل، أن زوجته وأولاده كانوا مصابين أيضًا بالفيروس ولكن كانت الأعرض مختلفة من شخص لآخر، موضحًا أنهم جميعًا تعافوا من الفيروس بعد أسبوعين من الإصابة.
وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن أعرض المرض التي ظهرت عليه هو وأسرته كانت لا تستدعي الذهاب للمستشفى، وتم تلقي العلاج بالمنزل.
فيما وصف الإعلاميين المتعافين لتجاربهم أيضًا بعد إعلانهم التعافى من الفيروس .
آية عبدالرحمن
أكدت الإعلامية آية عبدالرحمن، المذيعة بقناة إكسترا نيوز، شفائها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)
وقالت عبدالرحمن، في حسابها على فيسبوك: "الحمدلله، تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح 💪، بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيمة".
دينا زهرة
أعلنت مذيعة "cbc إكسترا" دينا زهرة تعافيها من فيروس كورونا عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".
وكتبت دينا زهرة عبر حسابها: "الحمد لله بعد تمام التعافي من فيروس كورونا.. نلتقي بإذن الله على قناة إكسترا نيوز".
كريم رمزي
أعلن الإعلامى كريم رمزى، مذيع قناة "أون تايم سبورت"، عن شفائه من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدا سلبية نتيجة المسحة الأخيرة التى أجراها، وأنها كانت تجربة سهلة وبسيطة.
وكتب رمزى، عبر حسابه على تويتر: "كانت تجربة سهلة وبسيطة بفضل الله ودعواتكم.. كورونا سلبي.. الحمد لله".
ريهام السهلي
تعافت الإعلامية ريهام السهلي من فيروس كورونا المستجد وذلك بعد مرور أسبوعين على إصابتها وحجزها في أحد مستشفيات الحجر الصحي.
وأعلنت عن ذلك الإعلامية ريهام إبراهيم والتي تعمل معها عبر شبكة "cbc" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة "مليون حمد لله على السلامة لربهام السهلي ربنا شفاها وعفاها".
وكانت الإعلامية ريهام السهلي أعلنت عن إصابتها بكورونا ولكنها التزمت بالحجر الصحي والراحة التامة وتستعد الآن للعودة للعمل في "اكسترا نيوز" والتي قد شهدت عدد من إصابات الإعلاميين العاملين بها.
إلهام نمر
أعلنت المذيعة إلهام نمر مذيعة القناة الأولى في التليفزيون المصري، عن سعادتها بعودتها للعمل وترحيب زملائها وذلك بعد تمام شفائها من فيروس كورونا.
وكشفت إلهام نمر فى وقت سابق ، في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أنه رغم حرصها الشديد منذ بداية انتشار كورونا، أصيبت بالفيروس، ونظرًا لاتباعها التباعد الاجتماعى مع أسرتها لم يصب أي منهم.
وتابعت: "أكثر شيء أثر في خلال فترة المرض هو تواصلي مع أبنائي عبر مكالمات الفيديو، وأحد أبنائي انهار فور علمه بإصابتي".
وأكدت إلهام نمر، أنها ظلت تتابع العلاج المنزلي وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حتى تعافت تمامًا.