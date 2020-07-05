الإعلاميون وكورونا.. كيف انتصر أسامة هيكل و5 مذيعين على الفيروس؟

أعلن عدد كبير من الإعلاميين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ الشهر الماضى؛ لـ يصل عدد الإصابات بين الإعلاميين لـ 7 حالات في اليومين الماضيين فقط.





وبعدها بأيام خضع وزيرالجولة للإعلام أسامة هيكل للعزل المنزلي، بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام المصرية بيانا أعلن فيه الوزير عن اشتباه إصابته بالفيروس.





وقال البيان "أسامة هيكل: الحمد لله الذى لايحمد على مكروه سواه.. نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا ، تم وضعي فى العزل المنزلي لعدة أيام".





ومنذ بداية الأسبوع الجارى استطاع عدد كبير من الإعلاميين التغلب على الفيروس والمرور بتلك التجربة بنجاح ، وعبر كلًا منهم عن وصفه لتلك التجربة فى سطور بسيطة على صفحات التواصل الإجتماعى .





فيما أعلن اليوم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام عن شفائه من فيروس كورونا هو وأسرته ، وقال هيكل : اليوم هو أول أيام عملي بعد انقطاع دام أسبوعين في العزل المنزلي.

وسرد هيكل تجربته مع افيروس لـ صدى البلد قائلًا " إن أعراض فيروس كورونا ليست سهلة، كما يتخيل البعض، ولكنها تختلف من شخص لآخر. اقرأ أيضا بسببب كورونا.. الصحة تحذر من ارتداء الأطفال الكمامات وأضاف هيكل في أول تعليق له بعد تعافيه من فيروس كورونا في تصريحات لصدى البلد، أن تجربة إصابتي كانت تجربة صعبة جدا ولا أتمني لأي شخص المرور بها، موضحًا أنها من أصعب التجارب التي مر بها. أقرأ أيضا | الصحة تحذر من أطعمة تسبب الإصابة بفيروس كورونا وتابع هيكل، أن زوجته وأولاده كانوا مصابين أيضًا بالفيروس ولكن كانت الأعرض مختلفة من شخص لآخر، موضحًا أنهم جميعًا تعافوا من الفيروس بعد أسبوعين من الإصابة. وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن أعرض المرض التي ظهرت عليه هو وأسرته كانت لا تستدعي الذهاب للمستشفى، وتم تلقي العلاج بالمنزل.

فيما وصف الإعلاميين المتعافين لتجاربهم أيضًا بعد إعلانهم التعافى من الفيروس .









آية عبدالرحمن

أكدت الإعلامية آية عبدالرحمن، المذيعة بقناة إكسترا نيوز، شفائها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)

وقالت عبدالرحمن، في حسابها على فيسبوك: "الحمدلله، تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح 💪، بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيمة".





دينا زهرة

أعلنت مذيعة "cbc إكسترا" دينا زهرة تعافيها من فيروس كورونا عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

وكتبت دينا زهرة عبر حسابها: "الحمد لله بعد تمام التعافي من فيروس كورونا.. نلتقي بإذن الله على قناة إكسترا نيوز".



كريم رمزي

أعلن الإعلامى كريم رمزى، مذيع قناة "أون تايم سبورت"، عن شفائه من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدا سلبية نتيجة المسحة الأخيرة التى أجراها، وأنها كانت تجربة سهلة وبسيطة.



