AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التضامن توضح أسباب الزحام أمام مكاتب البريد والبنوك لصرف المعاشات.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:50 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة  التضامن الاجتماعي، إن الزحام الشديد أمام البنوك ومكاتب البريد بسبب الإجازات التي كانت مطلع الشهر الحالي.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أعداد المواطنين تضاعفت اليوم الأحد، خلال صرف أموالهم على غير المتوقع.

وأشارت وزيرة  التضامن الاجتماعي، إلى أن التحول من الصرف اليدوي إلى الميكنة يستغرق وقتًا وجهدًا.

وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتفادي الزحام الشديد أمام البنوك ومكاتب البريد، مؤكدة أن المواطنين تذمروا عندما تم إجبارهم على ارتداء الكمامات، وأن معظمهم يخلع الكمامة فور دخوله .

وأردفت أنه تم حتى الآن صرف أكثر من 300 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بينما بلغ ما تم صرفه في التأمينات والمعاشات 3 مليارات جنيه في أقل من 5 أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: انتظام صرف معاشات مايو ..وغدا الصرف للشريحة الثانية

اليوم.. التضامن تبدأ صرف الشريحة الثانية من معاشات مايو

التضامن: غدا بداية الصرف للشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات

التضامن الاجتماعي: صرف 92% من معاشات مايو حتى الآن

التضامن: غدا بدء صرف مساعدات تكافل

بدء صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة.. غدا

ترشيحاتنا

كله تم بسرعة.. إلهام شاهين تروي تفاصيل جنازة رجاء الجداوي.. فيديو

الجيش الليبي يعلن مقتل قائد بارز في الجيش التركي

اعتقاد خاطئ عن رؤية الرسول في المنام .. وهل يتمثل الشيطان بصورته؟

أمريكا تطالب حكومة الوفاق بتفكيك المليشيات في ليبيا

أردوغان حملنا الرسالة.. إخواني هارب يطالب تركيا بالتحرك عسكريا نحو سرت

منى عبد الغني تبكي على الهواء بسبب رجاء الجداوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور