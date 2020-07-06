وزير التعليم: لن نتحدث عن امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل بدء العام الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة لم تتحدث عن امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالعام القادم بأي شكل رسمي اليوم.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لم نصدر أي بيان بهذا الشأن ولن نصدر بيانا بهذا الشأن قبل العام الجديد.





واضاف وزير والتربية والتعليم: لا نعلم من يثير هذه القضايا في هذا التوقيت!





وكانت قد انتشرت خلال الساعات الاخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اخبار تزعم تراجع وزارة التربية والتعليم عن عقد امتحانات الثانوية العامة العام القادك بشكل إلكتروني وصدور قرار بإستمرار عقدها بالشكل الورقي المعتاد دون اي تغيير.