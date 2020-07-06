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رياضة

رئيس اتحاد اليد: لم نتراجع عن استئناف النشاط.. وقرارنا يتماشى مع توجهات الدولة.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:01 ص
الزمالك والاهلي فى
الزمالك والاهلي فى كرة اليد
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حسن العمدة
قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد المصري، إن الاتحاد لم يتراجع عن استنئاف النشاط الرياضي، وقراره يتماشى مع توجهات  الدولة.

وأضاف هشام نصر، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن اجمالى المباريات المتبقية فى دورى المحترفين 28 مباراة وليس مباراتين فقط

أكد نصر أن قرار اتحاد اليد، بعودة النشاط الرياضى، وفقا لقرار الدولة، لكن رغبة المنتخب الأول في إلغاء الموسم الحالى، بسبب قوة المباريات المتبقية، مشيرا إلى أن الرؤية الفنية للمنتخب الأول بداية موسم جديد، خوفًا من تعرض اللاعبين للإصابةقبل المونديال الذي تنظمه مصر مطلع العام المقبل.

كما شدد على أن اتحاد اليد على قدر المسئولية وهدفه دائما إسعاد الجماهير المصرية، لافتا إلى أن الأهلى والزمالك هما أساس منتخب اليد، ونخشى من تعرضهم لإصابات قبل كأس العالم.

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