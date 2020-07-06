جمال شعبان: وصولنا لمرحلة الذروة من عدمه يعتمد على انخفاض منحنى الإصابات.. فيديو

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اسراء صبري



وأضاف "شعبان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "نبض الحدث" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك العديد من الدول التي تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا، ويحتاج مريض فيروس كورونا إلى رعاية نفسية.



وأوضح أن تعامل الشارع المصري مع مصاب فيروس



وأشار إلى أن المواقع العلمية المتخصصة تقول أنه لا يوجد سبب علمي يثبت أن الفيروس ضعفت أو شدته قلت، لافتا إلى أن نسبة الوفاة في مصر منخفضة مقارنة بدول العالم. قال جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إننا لا نستطيع أن ندرك ما إن كنا في مرحلة الذروة أم لا إلا عندما ينخفض منحنى الإصابات، أن جامعة أكسفورد في بريطانيا هي أول من أعلنت عن وجود لقاح ل فيروس كورونا ، ولكن في بيان قريب قالوا أنهم لا يتوقعون أن يكون اللقاح في شهر أغسطس القادم.وأضاف "شعبان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "نبض الحدث" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك العديد من الدول التي تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا، ويحتاج مريض فيروس كورونا إلى رعاية نفسية.وأوضح أن تعامل الشارع المصري مع مصاب فيروس كورونا وكانة "أجرب"، متابعا: "كلنا عرضة للكورونا..وصل لساكني القصور والقبور".وأشار إلى أن المواقع العلمية المتخصصة تقول أنه لا يوجد سبب علمي يثبت أن الفيروس ضعفت أو شدته قلت، لافتا إلى أن نسبة الوفاة في مصر منخفضة مقارنة بدول العالم.

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