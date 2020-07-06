AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال شعبان: وصولنا لمرحلة الذروة من عدمه يعتمد على انخفاض منحنى الإصابات.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إننا لا نستطيع أن ندرك ما إن كنا في مرحلة الذروة أم لا إلا عندما ينخفض منحنى الإصابات، أن جامعة أكسفورد في بريطانيا هي أول من أعلنت عن وجود لقاح لفيروس كورونا، ولكن في بيان قريب قالوا أنهم لا يتوقعون أن يكون اللقاح في شهر أغسطس القادم.

وأضاف "شعبان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "نبض الحدث" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك العديد من الدول التي تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا،  ويحتاج مريض فيروس كورونا إلى رعاية نفسية.

وأوضح أن تعامل الشارع المصري مع مصاب فيروس كورونا وكانة "أجرب"، متابعا: "كلنا عرضة للكورونا..وصل لساكني القصور والقبور".

وأشار إلى أن المواقع العلمية المتخصصة تقول أنه لا يوجد سبب علمي يثبت أن الفيروس ضعفت أو شدته قلت، لافتا إلى أن نسبة الوفاة في مصر منخفضة مقارنة بدول العالم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فشل ذريع لـ لقاح أكسفورد المنتظر.. إصابة جميع قرود التجربة بـ كورونا

طرح متوقع لعقار كورونا في سبتمبر.. مستشار الرئيس للصحة: لسنا فى فترة الذروة للفيروس.. وفقدان الشم والتذوق ليس عرضا أساسيا..فيديو

مستشار الرئيس: لقاح جامعة أكسفورد الأقرب لمواجهة فيروس كورونا

أستاذ لقاحات: تصنيع وتطوير لقاح كورونا يأخذ من 10 إلى 15 سنة| فيديو

لجنة مكافحة كورونا: بلازما المتعافين لا تصلح للجميع .. ونصل لذروة الإصابات هذا الشهر

نشرة أخبار التوك شو..علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد الإصابة بكورونا... المستحقون للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات .. وموعد طرح لقاح لمصابى الفيروس

ترشيحاتنا

بعد رسالتها المؤثرة لـ رجاء الجداوي.. صبا مبارك تتصدر جوجل

أخبار التوك شو.. بكاء عمرو أديب ولميس.. وصية رجاء الجداوي.. متحدث الري يكشف تفاصيل الجلسة الثالثة من مفاوضات سد النهضة.. وأحمد موسى: طائرات مقاتلة دمرت 9 أهداف في قاعدة الوطية الليبية.. فيديو

5 زيارات في 6 سنوات.. رئيس إريتريا في رحاب القاهرة

عاجل.. الرميح يكشف تفاصيل إصابة رئيس أركان الجيش التركي بـ الوطية

الري: لدينا مخاوف من احتمالية انهيار سد النهضة.. فيديو

عاجل.. الرميح يؤكد إصابة رئيس أركان الجيش التركي في غارة الوطية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور