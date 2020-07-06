رياح وأمطار وأتربة .. طقس السعودية اليوم

توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني، ان تشهد أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة بالمملكة العربية السعودية اليوم هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.

وعبر حسابه علي موقع التدوينات القصيرة تويتر غرًد الحثيني قائلا : رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وشرقها إلا أن يصرفها الله.

جدير بالذكر ان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية قد كشفت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ، الرياض ، الشرقية ، مكة المكرمة).

كما توقعت الهيئة العامة للارصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان عسير والباحة).

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي والبلاد العربية ستكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة بين 14ـ 38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.