ذاكر معانا.. مراجعة ليلة الامتحان في مادة التاريخ للثانوية العامة

حرصا من موقع «صدى البلد» الإخباري على أبنائنا من طلاب الثانوية العامة 2020، نقدم لكم المراجعة النهائية في مادة التاريخ من إعداد الأستاذ أيمن نيازي، رئيس قسم التاريخ بالمدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية.

أيد بالأدلة صحة العبارات

1 - اهتمام ثورة يوليو 1952 م بافريقيا اقتصاديا ؟

· انشاء تكتلات اقتصاديه قويه لمواجهة الفقر واستغلال الموارد البشريه والطبيعيه التى تتميز بها القاره

· انشاء الصندوق الفنى المصري للتعاون مع الدول الافريقيه وتقديم الدعم الكامل لها من خلال ارسال خبراء وفنيين والحرص على اقامة السدود لتوليد الكهرباء .

2- حمل السادات عبء الكفاح بعد وفاة جمال عبد الناصر وهو أحد رجال ثورة يوليو ؟

- قام بإصدار الدستور الدائم لمصر سنة 1971م.

- توحيد الجبهة الداخلية - إعداد الجيش للحرب.

- توحيد الصف العربي. - إصدار قرار العبور لحرب أكتوبر 1973م.

3 - اهتمام ثورة يوليو 1952 م بافريقيا اعلاميا ؟

· فتحت مصر مكاتب لحركات التحرر الافريقيه فى القاهره لشرح قضايا الشعوب الافريقيه للرأى العالمي

· البث الاذاعى لدول افريقيا باللغات الافريقيه المتعدده

4- اهتمام ثورة يوليو 1952 م بافريقيا ثقافيا لعب الأزهر الشريف دورا إسلاميا وثقافيا بافريقيا في عهد ثورة يوليو

· عقد اتفاقيات ثقافيه مع كثير من دول القاره نصت على تبادل المعلمين والاساتذه والمناهج الدراسيه والمطبوعات

· لعب الازهر الشريف دورا اسلاميا وثقافيا رائدا بافريقيا عن طريق تلقي الطلاب العلم داخل اروقة الازهر وجامعته

· ذهب الكثير من المبعوثين الى الدول الافريقيه من وعاظ وأئمة مساجد ودعاه لنشر الاسلام

5- ايد بالادلة - وقفت ثورة يوليو ضد سياسة التفرقة العنصرية

· وقفت مصر الى جانب شعب روديسيا الشماليه (زامبيا حاليا) وروديسيا الجنوبيه ( زيمبابوى حاليا ) الذى تحكمت فيه اقليه اوربيه عنصريه وقطعت علاقاتها السياسيه مع بريطانيا

· نددت مصر بسياسة التفرقه العنصريه التى مارسها الحكم الاوربى العنصرى فى جنوب افريقيا عن طريق منح حق اللجوء السياسى للفارين من جحيم هذه السياسه العنصريه واعلان مصر فى 23 ديسمبر 1963م المقاطعه الاقتصاديه لجنوب افريقيا

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ما النتائج المترتبة على

1 - استخدام بريطانيا العنف في ثورة 1919م عندما واجهت إنجلترا الثورة بالعنف غير الشعب المصري أسلوب النضال حيث لجأ إلى المقاومة السلبية التي تمثلت في :

- امتناع طوائف الشعب عن العمل - إضراب الموظفين عن العمل

- تكوين الجمعيات الوطنية السرية مثل : (جمعية اليد السوداء وجمعية المصري الحق وجمعية الانتقام )

2-فشل بريطانيا في استخدام العنف في ثورة 1919م ( المقاومة السلبية المصرية؟ )

õ قيام إنجلترا بتعديل سياستها اتجاه الثورة.

õ أفرجت عن سعد ورفاقه وسمحت لهم بالسفر لباريس لعرض قضية مصر.

õ حصلت علي موافقة مؤتمر الصلح بباريس علي الحماية البريطانية فاكتسبت الشرعية الدولية.

õ أرسلت لجنة ملنر إلي مصر لإقناع المصريون بقبول الحماية.

3 - فشل مفاوضات سعد / ملنر ؟

- رفض سعد زغلول عقد معاهدة مع بريطانيا - عوده سعد زغلول للبلاد وتجدد الثورة

- القبض على سعد زغلول ونفيه إلى جزيرة سيشل - إصدار تصريح 28 فبراير 1922م

4- بقاء التحفظات الأربعة في تصريح 28 فبراير 1922 ؟

- وجود جيش احتلال إنجليزي في مصر - منع تكوين جيش مصري قوي

- تدخل بريطانيا في شئون مصر الداخلية - حق بريطانيا في مشاركة مصر حكم السودان .

5- صدور تصريح 28 فبراير 1922 ؟ أدى إلى

- أعطي لمصر اتخاذ الدستور نظاما للحكم .

- رفع لقب حاكم مصر من سـلطان إلى ملك فأصبح السلطان فؤاد الملك فؤاد الأول 15 مارس 1922

- دخـول مصر المرحلة الليبرالية ( الديمقراطية ) - تألفت لجنة لوضع الدستور ( دستور 1923 ).

6 - سياسة سعد زغلول 1924 ( موقف انجلتر من سياسة سعد زغلول 1924 )

· اشتعال الحركة الوطنية في مصر والسودان

· غضب الحكومة بريطانية التي كانت ترمي لفصل السودان عن مصر

· فـشـل مفـاوضات سعــد- مكدونالد .

7- مقتل السير لي ستاك سردار الجيش المصري في السودان؟ أدى إلى

õ إصدار إنجلترا إنذار شديد اللهجة لسعد وينص علي:-

- دفع نصف مليون جنيه تعويض - سحب الجيش المصري من السودان

õ احتلت جمارك الإسكندرية مما ادى الى استقالة سعد وتشكيل أحمد زيور باشا الوزارة وقبوله الإنذار

8- تصريح صمويل هور 1935م ؟ ( ثوره الشعب 1935 )

· اشتعلت الثورة فى البلاد وتعطلت وسائل المواصلات وقدم توفيق نسيم استقالته

· وتشكلت جبهة وطنية لإعادة دستور23 وعقد المعاهدة

· اضطرت بريطانيا للتراجع وأمرت الملك بإعادة الدستور

· ووافقت على بدأ المفاوضات لعقد المعاهدة ( معاهدة 1936 ) بشرط ان تكون مع جميع الأحزاب

9 - معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا ؟

· تحول العلاقة بين مصر وبريطانيا من علاقة احتلال إلى علاقة تحالف

· ظهور جماعة الأخوان المسلمين وجمعية مصر الفتاة وتحالفتا مع الملك وتميل للمحور

· ازدياد نفوذ القصر وسيطرته ، وذلك عندما اعـتـلي الملك فاروق العرش .

· حيث تم تعـيين على ماهر رئيسا للديوان الملكي ( يميل لدول المحور ) لذلك تمكن الملك فاروق من إقالة وزارة مصطفي النحاس 1937

10 - إلغاء النحاس معاهدة 1936( قرارات 15أكتوبر 1951) أدي ذلك إلى

· انطلاق حرية الشعب النضال المسلح ضد الإنجليز في القناة

· وهاجم الفدائيين معسكرات الإنجليز بالقناة.

· عملت الحكومة على زيادة عدد جنود بلوكات النظام ( الشرطة ) لمساعدة الفدائيين.

· وضرب الإنجليز الإسماعيلية 25 يناير 1952 لنزع سلاح جنود بلوكات النظام

· أستشهد كثير من رجال الشرطة ومما أدي إلي حريق القاهرة 26 يناير 1952

11- حريــق القاهرة يوم السبت الأسود 26 يناير 1952

- أنتهز الملك الفرصة ليحكم البلاد حكم دكتاتوري. - أقال النحاس من الوزارة.

- كلف علي ماهر بها، مستغلا الأحكام العرفية.

- عندما استقال على ماهر تولت عدة وزرات حتى قامت ثورة 23 يوليو 1952م.

12- اجتماع الضباط الأحرار مساء يوم 23يوليو 1952م في مقر رئاسة الجيش بكوبري القبة تم في هذا الاجتماع الاتفاق علي

§ عزل الملك فاروق.

§ إرسال بعض الوحدات العسكرية إلي الإسكندرية لتعزيز الحامية العسكرية بها استعداداً لعزل الملك

§ تقديم وثيقة التنازل إلي الملك للتوقيع عليها .

§ تم رحيل الملك فاروق بعد أن تنازل عن العرش لابنه (أحمد فؤاد) تحت وصاية مجلس قيادة الثورة

وضح ما يلي





ما العلاقة بين - قيام الحرب العالمية الاولي 1914/1918م و الوضع السياسي في مصر

- عندما قامت الحرب العالمية الأولي 1914 ودخلت الدولة العثمانية الحرب ضد إنجلترا ، انتهزت إنجلترا الفرصة واتخذت الإجراءات الآتية : - ألغت السيادة العثمانية على مصر وأعلنت الحماية البريطانية عليها .

- عزلت عباس حلمي الثاني وعينت عمه حسين كامل ومنحته لقب سطان وتوفي عام 1917وتولى اخيه احمد فؤاد

ما العلاقة بين - قيام الحرب العالمية الاولي 1914/1918م و الوضع الاقتصادي في مصر

عندما قامت الحرب العالمية الأولي 1914م قامت انجلترا بــ

• صادرت المواشي واستولت على الحبوب الغذائية بابخس الاثمان

• الاستيلاء على الأقطان المصرية بأسعار منخفضة

• مما أدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب والمنسوجات والوقود والمواصلات دون زيادة في الأجور والمرتبات.

ما العلاقة بين الجامعة الاسلامية و الجامعة المصرية

õ أدرك الشعب المصري بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب وسقوط فكرة الجامعة الإسلامية التي يدعو إليها السلطان عبد الحميد الثاني

õ انه لم يعد ملزما بقبول السيادة العثمانية وتطلع إلى الاستقلال التام عنها لأول مرة.

õ كما أنه بدأ يدعو لفكرة الجامعة المصرية ( القومية المصرية ) أي يجب أن يكونوا أمة مستقلة لها حاكم مصري

دلل : تبلورت ( تركزت ) أهداف الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى حول فكرتين ؟

- إنهاء الاحتلال البريطاني لمصر - إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة

ما أوجه النقد (عيوب ) للدستور 1923م ؟

- انتزع الملك لنفسه سلطات تتيح له التحكم في الحكم رغم إرادة الأمة منها :-

أ - حقه في حل البرلمان دون قيد أو شرط ب- حقه في إقالة الوزارة مهما حازت ثقة الأمة .

جـ- احتوى على نصوص متعارضة مما عطل الحياة الليبرالية مثل

الأمة مصدر السلطات ومع ذلك ظل الملك من الناحية الفعلية هو مصدر السلطات

ما المبادئ الديمقراطية لدستور أبريل 1923 ؟ تضمن كثيرا من المبادئ الليبرالية منها :

1. حرية إبداء الرأي وحرية الصحافة وحظر الرقابة عليها.

2. حرية الاعتقاد فالدين لله والوطن للجميع .

3. حرية الاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات .

4. المصريون متساوون أمام القانون وفي التمتع بمالهم من حقوق مدنية وسياسية وما عليهم من واجبات

5. حرمة المنازل والملكية فلا تنتزع من أحد ملكيته إلا للمنفعة العامة وبشرط تعويضه عنها.

6. حظر الرقابة على الصحف الا لحماية المجتمع من الافكار الهدامة

7. فصل السلطات الثلاث " التشريعية والتنفيذية والقضائية "

ما رايك في موقف الملك فؤاد من المادة 23 من الدستور 1923 ؟

انه موقف يدل على الاستبداد والدكتاتورية حيث تنص المادة 23 على إن الأمة مصدر السلطات بينما ظل الملك من الناحية الفعلية مصدر السلطات حيث من حقه حل البرلمان واقالة الوزارة وهذا يؤثر على الحياة الليبرالية

ما أوجه النقد إلى - سياسة وزارة محمد محمود 1928م ؟

ـ سياسة القبضة الحديدية حيث : - تعطيل الحياة النيابية ـ تعطيل الحريات الشخصية .

ما أوجه النقد إلى ـ سياسة وزارة إسماعيل صدقي عام 1930م ؟ وزارة دكتاتورية تعمل لصالح الملك حيث :

ـ فرضت على البلاد حكماً ديكتاتورياً . ـ حل البرلمان .

ـ ألغي دستور 1923م ووضع دستور 1930 م زاد فيه من صلاحيات الملك

فشل حكومات الأقلية في تحقيق أي إنجاز لمصر من عام 1944 – 1950 ؟

· بعد الحرب العالمية الثانية تولت أحزاب الأقلية الحكم وأستبد الملك بالبلاد وقتل اثنان من رؤساء الوزارات ( أحمد ماهر – النقراشي )

· وفشلت جميع المفاوضات التي دخلتها حكومات الأقلية لتعديل معاهدة 1936

· عرض النقراشي مشكلة مصر علي مجلس الأمن 1947 وفشل.

· دخلت مصر حرب فلسطين 1948 وهزمت.

ما مبادىء ثورة 23يوليو 1952 م ؟

1- القضاء على الاستعمار وأعوانه 2- القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.

3- القضاء على الإقطاع . 4 - إقامة عدالة اجتماعية .

5- إقامة جيش قوي 6- إقامة حياة ديمقراطية سليمة .

- ما تقييمك لمصداقية العبارة الاتية لثورة يوليو دورا في استقلال 17 دوله افريقيه خلال عام 1960م ( صادقة )

حيث دعمت حركات التحرر والاستقلال الافريقي وامدادهم بالسلاح والمال بجانب الدعم السياسي والدبلوماسي

- ما تقييمك لمصداقية العبارة الاتية رفعت مصر شعار افريقيا للافريقيين في اديس ابابا باثيوبيا ( غير صادقة )

حيث رفعت مصر شعار افريقيا للافريقيين فى اول مؤتمر للقاره الافريقيه فى ابريل 1958م فى اكرا عاصمة غانا .

ما تقييمك لمصداقية العبارة الاتية نجحت ثورة يوليو في تحقيق المبدا الثالث ( صادقة )

حيث أصدرت الثورة في 9 سبتمبر 1952 قانون الإصلاح الزراعي الأول من اجل القضاء على الإقطاع

بم تفسر

1 – احتلال انجلترا جزيرة بريم ؟

· أسرعت انجلترا باحتلال جزيرة بريم في مدخل البحر الأحمر مايو 1799 لقطع الطريق على الفرنسيين إذا فكروا في المرور من البحر الأحمر إلى الهند

· وبعد خروج الفرنسيين من مصر 1801 تركت انجلترا هذه الجزيرة

· عقدت اتفاقية مع سلطان لحج وعدن 1802 تقضي ببقاء حامية عسكرية بريطانية بها لتامين الطريق إلى الهند .

2 - اتجاه فرنسا لاحتلال تونس؟

· لتحقيق أهدافها في تكوين إمبراطورية فرنسية في شمال أفريقيا

· لعدم قدرة الأسرة القرمنلية في طرابلس ولا بايات تونس في التصدي للفرنسيين

· الموقف السلبي للدولة العثمانية عند احتلال فرنسا للجزائر

3 احتلال إيطاليا ليبيا؟

1- احتلال إيطاليا ليبيا ترضيه لها تحفظ كرامتها الدولية ( رغم إن ليبيا تفتقر إلى المغريات الاستعمارية)

2- أن طرابلس المنطقة المتبقية من شمال أفريقيا غير مستعمرة وقريبة من إيطاليا

3- يمكن أن تشكل ليبيا في المستقبل رأس حربة لتوسعات إيطاليا في أفريقيا.

4 - كان مقاومة الدولة العثمانية في ليبيا مقاومة ضعيفة ؟

· أن الدولة العثمانية سحبت جزء من قواتها في ليبيا وأرسلته لقتال أمام اليمن

· رفض إنجلترا عبور قوات عثمانية عبر مصر إلى ليبيا .

· صعوبة إرسال قوات عثمانية بطريق البحر لمحاصرة الأسطول الإيطالي للشاطئ الليبي

· ضغط الأسطول الإيطالي على جزر الدوديكانيز التابعة للدولة العثمانية.

5- هزيمة المقاومة الوطنية وسقوط عمر المختار أسيرا في أيدي الإيطاليين ؟

· كثرة المذابح و المحاكمات والبطش الذي مارسه القائد الإيطالي جرازياني

· التفوق العسكري الإيطالي

· تأييد الدول الكبرى لايطاليا لكسب صدقتها على حساب حرية الشعوب

6- اشتداد الحركة الوطنية بزعامة الحبيب بورقيبة ؟

- لانه جمع بين الثقافة العربية والفرنسية - نجح في تحريك الجماهير التونسية .

- هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

7-اهتزاز الوجود الفرنسي في مراكش اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها

· قاد السلطان محمد الخامس حركة الكفاح و وقف مع فرنسا والحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية ووعـدوه بالاستقلال بعد الحرب ولكن تخلى الحلفاء عنه

· تصاعدت الحركة الوطنية وانتقل إلي القاهرة الزعيم الوطني علال الفاسي وانضم إلى لجنة تحرير المغرب لذلك اهتز الوجود الفرنسي في مراكش

· وأدي تصاعد الحركة الوطنية إلى تهور الفرنسيين وعزلوا محمد الخامس ونفوه عام 1953 فنشطت حركة المقاومة مطالبة بعودته وخروج الفرنسيين نهائيا من البلاد

· أصيب الفرنسيون بخيبة أمل كبيرة عندما فشلوا في الإيقاع بين البربر والعرب حيث انضم زعيم البربر الجلاوي إلى الحركة الوطنية وطالب بعودة محمد الخامس وبالفعل عاد إلى عرشه عام 1955م

· واضطرت فرنسا إلى إلغاء الحماية عام 1956م كما ألغيت أسبانيا الحماية على الريف وألغي النظام الدولي لمنطقة طنجة وتحقق استقلال المغرب عام 1956م

ما النتائج المترتبة

1- السياسة الاستيطانية والثقافية التي مارستها فرنسا في الجزائر ؟أدت الى تعدد تيارات الحركة الوطنية فظهرت :

1- جماعة علماء الجزائر 1926 :

تزعمها عبد الحميد بن باديس والشيخ بشير إبراهيم وكان هدفهم المحافظة على هوية الجزائر العربية الإسلامية .

2-ظهر تيار يدعو للاندماج مع فرنسا

- نظراً لان شريحة كبيرة من مثقفي الجزائر تكونت علي الطريق الفرنسية، فقد بلغ بهم الأمر إلي أن دعت إلي الاندماج مع فرنسا ومن دعاته عباس فرحات

3-جـماعة نجمة شمال أفريقيا :

بزعامة مصالي الحاج وقد طالبت بالاستقلال

2 - ظهور محمد علي في اليمن عام 1837م باسم السلطان ؟

· أسرعت انجلترا باحتلال عدن يناير 1839م

· عقدت اتفاقية بين الطرفين تعهد فيها سلطان لحج بتأمين الطرق ومراقبة أتباعه ومنعهم من مقاومة الإنجليز.

3- أصدار الباي محمد الصادق دستور 1861 ؟ ( دور محمد الصادق في الازمة المالية في تونس )

· اقامة عدة مشروعات للسكك الحديدية والبرق والمواني علي يد شركات فرنسية وإنجليزية.

· زادت الامتيازات وحصلت فرنسا وإنجلترا وإيطاليا علي حق امتلاك الأراضي في تونس

· وبدأت سياسة الاقتراض حتى أفلست تونس وتصاعدت المنافسات الدولية لاستعمار الدول العربية

4- معاهدة سان سيتفانو ؟ بم تفسر - عقد مؤتمر برلين 1878م ( نتائج هزيمة تركيا من روسيا 1878 م )

1- ظهور بلغاريا أكبر من اللازم.

2- أصبحت بلغاريا مخلب قط لروسيا وتحالفت مع روسيا للاجهاز علي الدولة العثمانية

3- فيصبح التوازن الدولي لصالح روسيا بشكل حاد ترفضه الدول الكبرى

4- أصبحت أوروبا علي شفا حرب كبري من اجل مستقبل الدولة العثمانية

5- لذلك دعا بسمارك مستشار المانيا الدول الكبرى المتنافسة إلي تسوية مشاكلها في مؤتمر برلين1878م على حساب رجل أوروبا المريض ( الدولة العثمانية ).

5 - فرض فرنسا معاهدة الأمتيازات مع سلطان المغرب.؟

1- فعلت الدول الكبرى مثلما فعلت فرنسا.

2- قدمت فرنسا الخبرة وأدوات التحديث في المجالات المدنية و العسكرية.

3- استغلت حوادث كانت تقع علي الحدود الجزائرية المغربية وفرضت سيطرتها علي مناطق داخل الحدود المغربية عند كولومب بيشار.

6 - تولى موسولينى ( الفاشست ) حكم ايطاليا على أحوال ليبيا ؟ أعلن موسوليني :

· رغبته في إحياء الإمبراطورية الرومانية القديمة

· أن البحر المتوسط بحر إيطالي

· وأن ليبيا جزء لا يتجزأ من إيطاليا .

· لذلك شن الإيطاليين هجوما بكل الأسلحة ضد المقاومة الوطنية بزعامة عمر المختار .

7- المؤتمر الوطني عام 1946 بتونس ؟

- القبض على الزعماء الوطنيين المجتمعين - واجهت فرنسا ضجة عالمية لقيامها

- عرضت القضية على الأمم المتحدة عام 1952م وتحت ضغط الكفاح الوطني والدعم العربي والعالمي

- اضطرت فرنسا إلى إعلان استقلال تونس مارس 1956م ولكن ظلت محتفظة بقاعدة بنزرت البحرية حتى عام 1963م

8- دعم مصر للحركة الوطنية الليبية في نهاية الحرب العالمية الثانية

- ادى موقف مصر الصلب بجوار الحركة الوطنية الليبية الى ابعاد انجلترا وفرنسا عن ليبيا

- الحيلولة دون تفكيك ليبيا الى عدة اجزاء - حصول ليبيا على الاستقلال 1951م

9- حركة الأمير عبد الكريم الخطابى في الريف الأسباني ؟

- تحالف فرنسا وأسبانيا ضده حتى هزم واستسلم - استقرار الاستعمار الأسباني في الريف.

. أيد بالأدلة صحة العبارات

1- تناقض العلاقة بين فرنسا والجزائر قبل الاحتلال

· كانت فرنسا تحتفظ بعلاقات طيبة مع الجزائر لأنها تستورد القمح من الجزائر بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته بريطانيا عليها أثناء حروب الثورة الفرنسية

· لم تدفع فرنسا ثمن القمح ولكن أخذته علي سبيل الاقتراض

· ساءت العلاقة حيث مطالبة حكام الجزائر فرنسا بسداد ثمن القمح عام 1800 ولكنها كانت تماطل في السداد

· تألف لجنة مالية في باريس خفضت الديون من 24 مليون فرنك إلى 7 مليون فرنك

· في أغسطس 1826م تم إبلاغ حاكم الجزائر بان الإجراءات السداد سوف تأخذ وقتا طويلا

2- كانت الجزائر موردا هاما للخزانة الفرنسية ؟ سياسة فرنسا لاستغلال الجزائر

- مصادرة الأراضي ومنح الضياع للفرنسيين .

- استيلاء الشركات الفرنسية على مساحات واسعة لزراعة الكروم لإنتاج الخمور

- استغلال مناجم الحديد والفوسفات والنحاس والزنك . - إنشاء العديد من المصانع ومد السكك الحديدية .

- تشجيع هجرة اليهود والأوروبيين إلى الجزائر ومنحتهم الجنسية الفرنسية

- مصادرة الاراضى من اصحابها لصالح المستوطنين الذين يتمتعون بالمواطنة الفرنسية الكاملة بينما المسلمين معاملة المواطن من الدرجة الثانية

3- اثرت مبادئ الرئيس ويلسون في كفاح شعب الجزائر ؟

حيث حاول الأمير خالد بن عبد القادر الجزائري الاستفادة من المبادئ الأربعة عشر للرئيس ويلسون وخاصة مبدأ حق تقرير المصير ولكن محاولته فشلت ، مثلما حدث في مصر وتونس

4- كان تولي شارل ديجول حكم فرنسا من أسباب حصول الجزائر على الاستقلال عام 1962

ما نتائج - الانتصارات الدبلوماسية الدولية و صلابة المقاومة الجزائرية اهتزت الحكومة الفرنسية فسقطت الجمهورية الرابعة

- وتولي شارل ديجول الحكم علي أمل إقالة فرنسا من عثرتها مع الحفاظ علي الجزائر جزءاً منها وكان الرجل جرئياً حين وضع الأمر في 1959م علي وجه من الوجوه الثلاثة التالية:

1- الاندماج في فرنسا 2- الاستقلال التام مع الارتباط بفرنسا 3- الاستقلال التام .

- أدي ذلك إلى ثورة المستوطنين في الجزائر على حكم ديجول وساندهم عـدد من الضباط الفرنسيين المتطرفين وتشكل منهم ( منظمة الجيش السري )

- وقامت بإبادة عدة آلاف من المسلمين العزل وصمد ديجول إمام هؤلاء المتطرفين كما صمد الجزائريون ونجحت المفاوضات بين فرنسا والثوار الجزائريين وعـقد اتفاقية إيفيان عام 1962م التي أدت إلي استقلال الجزائر

5 - كانت الشخصية العربية لتونس اقدر على الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية ؟

عملت فرنسا على تسخير تونس لخدمة المصالح الفرنسية وعملوا على مسخ الشخصية العربية الإسلامية لتونس ولكن تونس حافظت على شخصيتها الإسلامية

· تأثر التونسيون بالجامعة إسلامية الذي دعا إليها جمال الدين الأفغاني والسلطان عبد الحميد الثاني .

تشكلت أحزاب وطنية لمقاومة الاستعمار الفرنسي .

6 - سبق احتلال ايطاليا لليبيا غزو اقتصادي؟حيث:

1- تأسيس فرع لبنك روما في طرابلس ( بنكودي روما ) 2- زيادة نشاط بعثاتها التبشيرية الكاثوليكية هناك .

3- إقامة المدارس الإيطالية الحديثة 4- العديد من المشروعات الايطاليا في ليبيا .

7- احتلت فرنسا مراكش من خلال سلسلة من الصفقات والمساومات الاستعمارية ؟

اتفاقية 1902 : بين إيطاليا وفرنسا اعترفت إيطاليا بنفوذ فرنسا في مراكش مقابل اعتراف فرنسا بنفوذ إيطاليا في ليبيا (طرابلس– برقة)

الوفاق الودي 1904: بين إنجلترا وفرنسا أن تطلق يد إنجلترا في مصر مقابل أن تطلق يد فرنسا في مراكش وكذلك مع أسبانيا التي حصلت علي منطقة الريف.

8- انفردت ايطاليا بليبيا عن طريق التحالف مع الدول الكبرى ؟

1- الحصول على موافقة بريطانيا و أسبانيا .

2- عقدت صفقة مع روسيا تقضي بعدم معارضة إيطاليا لروسيا في التحكم في المضايق ( البسفور – الدردنيل ) مقابل اعتراف روسيا لإيطاليا باحتلال ليبيا

3- عقدت مع فرنسا عام 1902م صفقة بأن تطلق إيطاليا يد فرنسا في مراكش مقابل إطلاق يد إيطاليا في ليبيا.

9- مساندة مصر لشعب الجزائر في كفاحه ضد الفرنسيين ؟ * أثر ثورة يوليو 1952 علي الثورة الجزائرية.

- في أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهر تيار يدعو إلى أن الاستقلال لا يتحقق إلا بالثورة وتصاعدت هذه المشاعــر فـي أعـقاب نجاح ثورة 23 يوليو 1952 بمصر وتزعمها تيار القومية العربية وحركة تحرير البلاد العربية من الاستعمار

1- في نوفمبر عام 1954 م أعلن من القاهرة قيام الثورة الجزائرية واستمرت 8 سنوات ، وكانت مصر الدولة الرئيسية التي وقفت تدعمها بالمال والسلاح إلى جانب إمكانيات مصر الإعلامية .

2- بلغ الأمر بحكومة جي موليه أن جعلت فرنسا تشترك في العدوان الثلاثي على مصر 1956.

3- عملت فرنسا علي الوصول إلي تفاهم مع الجزائريين بإقامة اتحاد فيدرالي 1957

4- قامـت مصروالدول العربية بنشاط واسع في المؤتمرات الدولية والأمم المتحدة مدافعة عن حق الجزائر في الاستقلال ونجحت في استصدار قرار من الجمعية العامة بحق الجزائر في الاستقلال عام 1960م .





وضح ما يلي

ما العلاقة بين الحروب الوهابية وسيطر انجلترا على الخليج العربي ؟

ظهر محمد علي على رأس الخليج العربي من جهة الشمال بعد قضائه على الحركة الوهابية

· أسرعت انجلترابفرض نفوذها على إمارات الخليج

· فرضت اتفاقيات على شيوخ إمارات الخليج ( معاهدة الصلح العامة )عام 1820 وتنص على تحريم القرصنة وتجارة الرقيق التي تمارسها سلطنة عمان

· وقد تجددت هذه المعاهدة على مدى السنوات التالية بما يسمح لبريطانيا القيام بدور التحكم في المنازعات التي تحدث بين الشيوخ

·أخذت هذه الاتفاقيات شكل الحماية البريطانية للمنطقة أهمها اتفاقية حماية مع سلطان مسقط 1891 ومع أمير الكويت 1899

العلاقة بين الحملة الفرنسية على مصر 1798م و احتلال عمان ؟

- عندما جاءت الحملة الفرنسية على مصر أسرعت انجلترا بعقد معاهدة مع سلطان عمان أكتوبر 1798 تنص على تعهد سلطان عمان بـ

1- عدم السماح بإنشاء وكالة فرنسية أو هولندية في بلاده

2- طرد جميع رعايا فرنسا منها 3- وجود حامية عسكرية بريطانيا

العلاقة بين بابا روما واحتلال فرنسا للجزائر

حيث حدوث اشتباكات بين سفن بابا روماو السفن الجزائرية في البحر المتوسط فاستغلت فرنسا الفرصة

وأرسلت فرنسا سفن حربية لفرض حصارا على الشؤاطي الجزائرية 1827وطالبت الجزائريين بـــ

- التوقف عن ممارسة القراصنة البحرية - إعادة ما أخذوه من سفن البابا

- الاعتراف لفرنسا بحق الدولة الأولى بالرعاية في الجزائر - التنازل عن الديون

- رفض حاكم الجزائر لذلك أصدرت فرنسا الأوامر للأسطول الفرنسي باحتلالها يونيه 1830م لم تتحرك الدولة العثمانية لنصرة الجزائر.

العلاقة بين الوحدة الايطالية والتنافس الاستعماري ؟

- عندما حقق الإيطاليون وحدتهم انطلقوا نحو بناء إمبراطورية استعمارية لذلك دخلوا في تنافس استعماري مع انجلترا وفرنسا في تونس

كفاح الامير عبد القادر الجزائري ضد الاحتلال

1- قاد الكفاح وشكل إدارة مقرها بسكرة

2- اضطرت فرنسا لعقد معاهدة دي ميشيل عام 1834 وفيها اعترفت بالأمير حاكما على وسط وغرب الجزائر

3- ثم عاود الفرنسيين الهجوم ولكن دون التوصل إلى نتيجة لصالحهم وتـم عقد معاهدة التفنة عام 1835 م ثم نقضوها باحتلالهم قسنطينة عام 1837م.

4-وتم استسلام الأمير عبد القادر الجزائري 1847م ( بم تفسر ) بسبب

§ دعم سلطان مراكش المقاومة ، فقامت فرنسا بقصف ميناء طنجة بشدة.

§ أدى إلى حرمان عبد القادر من استخدام الأراضي المراكشية.

§ تفوق السلاح الفرنسي ، فاضطر الأمير عبد القادر إلى الاستسلام 1847 وتم نفيه إلى الشام.

- وضح موقف ألمانيا من المؤامرات التي دبرت لمراكش ؟ ظروف عقد مؤتمر الجزيرة

أثارت الصفقات التي عقدتها فرنسا لانفراد بالمغرب ألمانيا اذ كانت تواجه معارضة من انجلترا وفرنسا

1- فقد عقد انجلترا اتفاقية مع آل الصباح في الكويت عام 1899 منعا للدولة العثمانية وألمانيا من مد خط حديد برلين - بغداد الى الكاظمة في الكويت.

2- لقى المشروع العثماني بمد خط حديد إلي طابا نفس المصير

3- ووجدت ألمانيا دول الوفاق توزعان النفوذ مع استبعاد ألمانيا.

4- أعلن القيصر الألماني وليم الثاني معارضته لتلك الصفقات وأعلن مساندته لاستقلال مراكش.

5- طالب وليم الثاني بعقد مؤتمر الجزيرة للنظر في المسألة المراكشية

أهم المقارنات

التعليم ايام الاحتلال الانجليزي التعليم في عهد الخديو اسماعيل · إهمال الإنجليز للتعليم والضن ( بخل ) عليه بالاموال · جعله بمصروفات عالية وباللغة الإنجليزية · اقتصر هدف التعليم على تخريج الموظفين للدولة · وضع المستشار التعليمي دانلوب نظاما تعليميا أمات روح الابتكار عـند الطلاب ونشات أفراد علي الخضوع والاستسلام 1- اهتم بتعليم البنات حيث أقام مدرستان للبنات بالقاهرة ( السنية - القربية ) 2- اهتم بالتعليم الصناعي والزراعي والمساحة والمحاسبة وكذلك المدارس الابتدائية والثانوية. 3- الاهتمام بالحفلات المدرسية في نهاية العام الدراسي ويحضرها كبار رجال الدولة وتوزع الجوائز على الناجحين

الالتزام الاحتكار · هو أن يقوم شخص(الملتزم) بدفع الضرائب مقدما للدولة العثمانية عن ناحية أو مجموعة من النواحي · ثم يقوم بجمعها من الفلاحين أضعافا مضاعفة · وكان الملتزم يحصل على قطعة من الأرض معفاة من الضرائب تسمى الوسية. هو أن تقوم الحكومة بالإشراف على الاقتصاد جملة وتفصيلا من خلال تحديد الغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج وتحديد أثمان شرائها من المنتجين وأثمان بيعها في السوق. وبذلك يضمن محمد علي الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول

جهود مينو في الزراعة جهود محمد على في الزراعة 1- قام علماء الحملة بدراسة النيل و فحص القنوات والجسور. 2- خصص الفرنسيون جزء من الأرضي الزراعية لإنتاج الغلات التي تحتاجها فرنسا. 3- أجريت تجارب لزراعة البن وقصب السكر. 4- تم إنشاء حديقة لزراعة النباتات المجلوبة من فرنسا مثل الخوخ والمشمش والكمثري والتفاح. 5- اهتمت الحملة بزراعة الأرز و القمح و الذرة · إحلال الأساليب الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج وتقليل الجهد باستقدام المدربين الماهرين · الاهتمام بالتعليم الزراعي وأنشأ مدرسة زراعية · استقدم الخبراء الزراعيين من الخارج. · تحسين طرق الري بشق الترع وحفر القنوات وإنشاء القناطرالخيرية · إدخال غلات جديدة " أشجار التوت لتربية دود القز – النيلة الهندية " وتحسين زراعة القطن .

التجارة بعد سقوط الاحتكار (عهد خلفاء محمد على ) التجارة في عهد ثورة يوليو 1952 · سمح للمنتجين الزراعيين بإقامة حلقات لبيع الإنتاج بالمزايدة. · سمح للتجار الإنجليز بالاتجار في المنتجات الزراعية والصناعية وبيعها داخل مصر وتصديرها للخارج · وقام الأجانب بتوريد ما يحتاجه السوق المصرية من منتجات. · وجهت الثورة تجارة مصر إلي كافة دول العالم · فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية. · تمصير البنوك والشركات ووكالات الاستيراد والتصدير · تولت العناصر المصرية من رجال الاقتصاد والمال إدارة البنوك والشركات والمؤسسات بعد تمصيرها.

جهود مينو في الصناعة جهود محمد علي لتطوير الصناعة اقترح مينو إنشاء مصانع لا تضم عمال مصريين حتى لا تتسرب أسرار الصناعة إليهم وقد حدث ذلك بالنسبة للنسيج و الحدادة و الساعات و الدباغة وحروف الطباعة. - تم إنشاء طواحين هواء وأصلح دار الصناعة التي إنشاؤها مراد بك 1- أقام مصانع حكومية لتوفير الصناعات المطلوبة. 2- استقدام خبراء من الخارج 3- إجبار مشايخ الحارات علي جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة إجباريا فأصبحت مدارس صناعية. 4- إرسال بعثات للخارج لدراسة فنون الصناعة وترجمة الكتب الصناعية

جهود الاحتلال الانجليزي في الزراعة جهود ثورة 23يوليو في الزراعة · تحسين طرق الري والصرف وشق القنوات · إصلاح القناطر الخيرية · إنشاء خزان أسوان · إقامة قناطر ( أسنا – زفتى – أسيوط ) 1- عملت علي النهوض بالزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية في مديرية التحرير والوادي الجديد. 2- بناء السد العالي 1970 لإنقاذ مصر من خطر الجفاف والفيضان

الصناعة في عهد الاحتلال الصناعة في عهد ثورة يوليو تدهورت الصناعة بسبب 1- ضريبة 8 % على المنسوجات القطنية فكسدت صناعة غزل القطن 2- ضريبة استهلاك على السكر مصري فتساوى سعره مع المستورد 3- سعر الضريبة : على الآلات الصناعة المستوردة فارتفعت تكاليف الصناعة وأصبح من الصعب تسويقها 4- ضريبة 1.25 % على الصادرات المصرية فلم تجد مشترى 5- تدهور التعليم الصناعي ولم تهتم به الدولة إلا عام 1907 م حيث تم إنشاء إدارة للتعليم الصناعي - توليد الكهرباء من خزان أسوان. - التوسع في استخراج البترول وتكريره - أقامه مصنع الحديد والصلب بحلوان ومصنع الأسمدة في أسوان. - إنشاء المصانع الحربية. ـ- تدعيم التعليم الصناعي وإنشاء مراكز التدريب المهني. - إقامة صناعات جديدة والتوسع في الصناعات القائمة .

سياسة جورست سياسة كتشنر 1- خفف الرقابة على تصرفات الخديوى 2- وسع سلطات مجلس النظار 3- اطلاق يد المصريين في ادارة شئون بلادهم( تمصير الإدارة تدريجيا ) وإيقاف سياسة النجلزة 1- أعاد سياسة القبضة الحديدية والحكم المطلق 2- أعاد سياسة النجلزة 3- أعاد سياسة مطاردة الوطنيين

مطالب جمعية حلوان (الحزب الوطني ) مطالب الجيش الفئوية 1881 · أن تعود للحكومة المصرية جميع أملاك الخديوي وأسرته · إلغاء النص الخاص بتخصيص إيراد السكك الحديدية لحساب الدين . · توحيد مختلف الديون في دين واحد بفائدة 4% · تكوين إدارة مراقبة وطنية بدلا من المراقبة الثنائية الأجنبية · صرف بدل نقدي عن التغذية والملابس · زيادة المرتبات وعدم خصم المرتبات أثناء الأجازات. · يدفع العسكريون نصف أجرة بالسكة الحديدية.

جمعية الجغرافية1875 الجمعية الخيرية الاسلامية1878 جمعية الانتقام انشائها الخديو اسماعيل للعناية بالأبحاث الجغرافية انشائها الخديو اسماعيل للقيام بإنشاء المدارس الخاصة وإعانة الفقراء لمواجهة طغيان المدارس الأجنبية في مصر. في عهد توفيق جمعية سرية تقوم بقتل الإنجليز ، لكن تم القضاء علي أفردها يونيه 1883 م اثناء ثورة 1919 جمعية سرية لمواجهة عنف الانجليز

قانون المقابلة 1871 قانون التصفية1880 صدر في عهد إسماعيل 1871م صدر في عهد توفيق 1880م الاسباب ظهور مشكلة الديون بعد سقوط نظام الاحتكار و حاجة الدولة لجمع الأموال لتسديد هذه الديون الاسباب تأليف لجنة دولية من الدول الدائنة لبحث الحالة المالية وتحديد العلاقة بين الدائنين واملاك الخديو واسرته فأصدرت قانون التصفية 1880 لتصفية الديون ينص على من يدفع ضريبة الأرض 6 أمثال الضريبة المقررة مقدما يعفي من نصف الضريبة بصفة مستمرة ويكون لهم حق الملكية التامة للأرض التي يزرعونها ينص علي: - تخصيص أكثر من نصف إيرادات مصر لسداد الدين العام. - وضع أملاك الدائرة السنية ( أملاك إسماعيل ) والدومين ( أملاك أسرة إسماعيل ) تحت إدارة دولية لضمان الديون التي اقـترضت باسمها. النتيجة استقرار الملكية الفردية في يد الفلاحيين وزيادة الانتاج النتيجة تدهور نظام مصر الاقتصادي وانهيار الخدمات أصبح هذا القانون أساس النظام المالي بمصر حتى 1904

النقل والمواصلات في عهد محمد علي النقل والمواصلات في عهد خلفاء محمد علي õ تمهيد الطرق البرية. õ بناء أسطول تجاري في البحر الأحمر والمتوسط õ إصلاح المواني خاصة ميناء الإسكندرية. õ القضاء علي القرصنة في البحر الأحمر. õ لذلك فضلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية استخدام طريق البحر الأحمر لمرور تجارتها بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح. õ تسهيل المواصلات بإنشاء خط حديدي بين الإسكندرية والقاهرة وبين القاهرة والسويس · تمهيد الطرق البرية والسكك الزراعية · وتوسيع شبكة البريد والبرق · وإنشاء شركتان للملاحة البحرية والنيلية برؤوس أموال أجنبية في عهد سعيد. · مشروع حفر قناة السويس

نتائج حروب الجزيرة العربية ( الوهابية ) نتائج حرب اليونان · نجاح محمد علي في إسقاط الدولة السعودية الأولى · توطيد مركز محمد علي في مصر ورفع قدره من تابع إلي حاكم مستقل. · تواجد عسكريا وسياسيا في الجزيرة العربية حيث إسناد مشيخة الحرم المكي لمحمد علي ولابنه إبراهيم ولاية جده · اتسع مجال مصر ليشمل الحجاز ونجد وعسير وجزء من اليمن والخليج العربي. · تكوين الرابطة العربية في مواجهة الرابطة العثمانية. · نجح محمد علي في مواجهة الثورة. · كسب الجيش المصري الخبرات الميدانية. · كسب محمد علي ضم كريت لولاية مصر. · ارتفع شأن مصر دوليا حيث تم التفاوض مع محمد علي مباشرة دون السلطان لإنهاء الحرب 1828م · نتيجة التفاوض المباشر مع دولة أوربا نمت فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية وتحقيق الاستقلال

جمعية مصر الفتاة 1881 جمعية الحقانية 1842م جمعية المعارف 1868م تشكلت في الإسكندرية وأصدرت جريدة بالاسم نفسه طالبت الخديوي توفيق بالحريات العامة انشائها محمد علي لمحاكمة كبار الموظفين كانت بمثابة محكمة جنايات وجنح انشائها الخديو اسماعيل لنشر الثقافة بالتأليف والنشر وطبع أمهات الكتب في التاريخ والأدب والفقه.

مرسوم 31 يوليو 1880 مرسوم فبراير 1936 مرسوم مارس 1936 قصر الترقية العسكرية على المتخرجين من المدارس الحربية صدر في عهد وزارة على ماهر تأليف وفد لإجراء المفاوضات مع الإنجليز لعقد معاهدة 1936 صدر في عهد وزارة على ماهر إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب والشيوخ.

وجه المقارنة اجتماع الضباط يناير 1881م اجتماع الضباط يونيه 1952م أسباب الاجتماع نقل الأميرالاي عبد العال حلمي قائد ألاي طره إلي ديوان الحربية وتعيين أحد الشراكسة مكانه ويعد ذلك تنزيلا لمرتبته و لمناقشة وضعهم داخل الجيش بسبب إصرارا الملك فاروق على ضرورة تمثيل سلاح الحدود بعضو في مجلس الإدارة نادي الضباط نتائج الاجتماع تقديم عريضة إلي رياض باشا تطالبه بعزل عثمان رفقي وتعيين مصري مكانه. رفضت الحكومة وأمرت باعتقال كل من(عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي) - أثناء المحاكمة في قصر النيل تحركت بعض فرق الجيش من زملاء الضباط الثلاثة وهاجموا مقر المحكمة وأفرجوا عن الضباط الثلاثة بالقوة - ثم اتجه الجميع إلي قصر عابدين لمقابلة الخديوي. واضطر الخديو إلي عزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي وزيرا للحربية فبراير 1881 § اخطر اجتماع عسكري منذ الثورة العرابية § أوضح ان الملك فقد سيطرته علي الجيش § أوضح أن الجيش أسقط ولاءه للملك(حيث رفضت الجمعية العمومية طلب الملك) § خرجت الثورة من السرية إلي العلانية.

نتائج موامرة الضباط الشراكسة ابريل 1881 نتائج حادثة فاشودة 1898 على عباس حلمي § تم اكتشاف المؤامرة التي دبرها بعض الضباط الشراكسة لاغتيال عرابي و 40 من الضباط § تم الحكم علي المتهمين بالنفي إلي السودان والتجرد من الرتب العسكرية والنياشين. § رفض الخديو التصديق علي الحكم بتحريض من إنجلترا وفرنسا حتى لا تزداد قوة العرابيين § التوصل إلي حل وسط وهو نفي المتآمرين خارج مصر دون تحديد الجهة وعدم تجريدهم من الرتب والنياشين Å تراجع الخديوي عن سياسة التشدد تجاه الاحتلال Å معاداة الخديوي للحركة الوطنية . Å زيارة الخديوي لندن عام 1900م. Å توقيع اتفاقية الحكم الثنائي للسودان بين مصر وإنجلترا 1899م . Å إدراك مصطفي كامل استحالة الاعتماد على الخديوي عباس في تحقيق الجلاء

وجه المقارنة مؤتمر الآستانة 1882م مؤتمر برلين 1878م مؤتمر الجزيرة 1906م دعت إليه فرنسا ألمانيا ألمانيا نتائج المؤتمر 1- إصدار ميثاق النزاهة وفيه تعهدت الدول بعدم تدخلها في شئون مصر 2- ولكن المندوب الإنجليزي أضاف عبارة (إلا إذا حدث ما يؤدي لذلك) 3- فقامت انجلترا بضرب الإسكندرية يوليو1882 بحجة إن الحكومة تقوم بتحصين الإسكندرية فاعتبرتها ضرورة تستوجب التدخل 1- اقتنصت إنجلترا قبرص من الدولة العثمانية في مقابل وعد بالدفاع عنها. 2- ونتيجة لغضب فرنسا تركت إنجلترا لها تونس فاستولت عليها عام 1881 3-انضمام إيطاليا عام 1882م إلى التحالف بين ألمانيا و(النمسا-المجر) ضد التحالف الروسي الفرنسي. 1-خرجت فرنسا من المؤتمر منتصرة واجتاحت مراكش 1907 2- عزلت السلطان عبد العزيز المؤيد لألمانيا وعينت السلطان عبد الحفيظ 3- احتجت ألمانيا مما أدى إلى حادث أغادير

موقف داود باشا يكن من ضباط الجيش المصري موقف إسماعيل بك شيرين من ضباط الجيش المصري - قام بتشديد الرقابة والتضييق علي الضباط ومنعهم من الاجتماعات الانتقام من الضباط الأحرار بشتى الوسائل كالطرد من الخدمة أو الاعتقال أو التشريد

فرمان 1872 فرمان 1866 - إعطاء إسماعيل حق الاستدانة من الخارج دون الرجوع للسلطان · تغيير نظام الوراثة فأصبح في أكبر أبناء إسماعيل الذكور بدلا من أكبر أفراد أسرة محمد علي سنا. · زيادة عدد الجيش إلي 30 ألف جندي بدلا من 18 ألف جندي. · حق مصر في ضرب النقود ومنح الرتب المدنية حتى الرتبة الثانية. فرمان 1867 فرمان 1841 -حصول إسماعيل علي لقب خديوي بدلا من لقب والي وبذلك تمتع ببعض الاستقلال في إدارة شئون البلاد الداخلية والمالية. -حق عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور البضائع والركاب داخل البلاد والضبط للجاليات الأجنبية. · يتلقى حكام مصر من أبناء محمد علي فرمان الولاية من السلطان · التزام مصر بتنفيذ كل الاتفاقيات التي يبرمها السلطان · تضرب النقود باسم السلطان وتجبي الضرائب باسمه · يرسل للسلطان ربع إيرادات الحكومة المصرية · لا يزيد عدد الجيش في وقت السلم عن 18 ألف جندي ولا تبني مصر سفن حربية فرمان 1873 فرمان 1879 أعطي لمصر حقوقها الكاملة في الاستقلال ما عدا: - دفع الجزية السنوية للسلطان. - عقد المعاهدات السياسية. - صناعة المدرعات الحربية. - حق التمثيل الدبلوماسي. 1- ضرورة إبلاغ الباب العالي بنصوص المعاهدات التي تنوي مصر توقيعها. 2- عدم زيادة الجيش عن 18 ألف جندي وقت السلم. 3- عدم عقد قروض جديدة إلا إذا كان الغرض منها سداد الديون القديمة.

أهداف الحركة الوطنية عند مصطفي كامل اهداف الحركة الوطنية عند سعد زغلول - تحرير مصر من الاحتلال البريطاني - الارتباط بالدولة العثمانية - إنهاء الاحتلال البريطاني لمصر - إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة

نتائج حادث أغادير 1911 نتائج حادثة دنشواي 1906 · واجهت ألمانيا موقفا صلبا من جانب دول الوفاق. · تنازل فرنسا عن جزء من الكونغو الفرنسية لألمانيا. · تمكنت فرنسا من إعلان الحماية علي مراكش عام 1912. · احتلت أسبانيا منطقة الريف و الصحراء. · وضع طنجة ( المفتاح الجنوبي لمضيق جبل طارق ) تحت إدارة دولية حيث رفضت انجلترا انفراد أي دولة كبرى بطنجة حماية لمستعمراتها في جبل طارق õ استغل مصطفي كامل الحادثة للتنديد بالاحتلال والتشهير õ لذلك قام الانجليز بعزل كرومر وتعيين جورست لتهدئة الموقف õ أدرك مصطفي كامل ضرورة تنظيم الجهود الوطنية لذلك إنشاء نادي المدارس العليا والحزب الوطني 1907 õ أصدر طبعتين إنجليزية وفرنسية من جريدة اللواء للقارئ الأوربي .

معاهدة العريش 1800 م اتفاقية الجلاء 1954م الأطراف كليبر الدولة العثمانية وقائد الاسطول الانجليزي النصوص خروج الحملة الفرنسية علي نفقة الدولة العثمانية. النتائج- 1- اعترضت حكومة انجلترا علي الاتفاقية وطلبت أن يخرج الفرنسيون كاسري حرب دون أسلحة .

2- تجدد القتال بين الفرنسيين والأتراك وانتصر الفرنسيون

3- قيام ثورة القاهرة الثانية مارس 1800م الأطراف مصر ( جمال عبد الناصر ) مع انجلترا النصوص جلاء القوات البريطانية عن مصر خلال عشرين شهرا النتائج- تم جلاء آخر جندي في يونيه 1956

مطالب الضباط في مايو 1881 مطالب عرابي في 9 سبتمبر 1881 1- زيادة عدد الجيش إلي 18 ألف جندي 2- إنشاء حصون جديدة. 3- تكوين مجلس نواب تكون الوزارة مسئولة أمامه 1- عزل وزارة رياض باشا. 2- تشكيل مجلس النواب. 3- زيادة عدد الجيش إلي 18 ألف جندي.





مرسوم مايو 1876 مرسوم يناير 1878 مرسوم مارس 1878 مرسوم الخديو اسماعيل بانشاء المجلس الاعلى للمالية والمراقبة الثنائية مرسوم الخديو اسماعيل بتشكيل لجنة التحقيق الاوربية مرسوم الخديو اسماعيل - بتعميم اختصاص لجنة التحقيق الاوربية لتشمل جميع ايرادات ومصروفات الحكومة - فرض المرسوم علي وزراء الحكومة والموظفين إعطاء اللجنة جميع البيانات المطلوبة

معركة وادي المخازن 1578 معركة التل الكبير 1882 الأطراف مراكش(منصور السعدي)/ اسبانيا والبرتغال الأطراف مصر ( احمد عرابي ) / انجلترا النتائج 1- انتصار منصور السعدي علي أسبانيا والبرتغال 2 – أنقذ شمال أفريقيا من الاستعمار . 3- ظلت سبتة و مليلة تحت السيطرة الأسبانية النتائج 1- هزيمة الجيش المصري 2- أصبح الطريق مفتوحاً أمام الإنجليز للقاهرة 3- دخلها الإنجليز سبتمبر 1882ومعهم الخديو توفيق 4- قام الخديو باستعراض الجيش الإنجليزي في ميدان عابدين

مفاوضات سعد – ملنر 1920م مفاوضات سعد – مكدونالد 1924م الاهداف : إلغاء الحماية البريطانية والاعتراف بالاستقلال التام الداخلي والخارجي فشلت بسبب إصرار بريطانيا على تحويل الاستقلال لمصر إلى استقلال شكلي عن طريق 1- - تولي بريطانيا مهمة حماية المصالح الأجنبية و الأقليات بمصر 2- - حرمان مصر من حقها في إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى الاهداف : تحقق الاستقلال لمصر ولبريطانيا مصالحها وهى أول مفاوضات في عهد الحكم الدستوري فشلت بسبب إصرار بريطانيا على : ó التدخل في شئون مصر الداخلية ó السيطرة على سياستها الخارجية ó وإصرارها على بقاء قواتها في منطقة قناة السويس

القضاء في عهد نابليون القضاء في عهد مينو · بعد عودته من عكا جعل القضاء في يد العلماء المصريين بالانتخاب · وحدد رسوم التقاضي بواقع 2 % من قيمة المتنازع عليه · رفض مبدأ الدية وترك الأمر للقضاء والخضوع لاحكامه · انشأ محكمة لكل طائفة من القبط والشوام والروم واليهود القضاء في عهد محمد علي القضاء في عهد سعيد لم يتغير النظام القضائي عما كان عليه أيام المماليك والحملة الفرنسية أيام مينو - أضاف للديوان الخديوي ( الديوان العالي ) بعض الاختصاصات القضائية - انشأ جمعية الحقانية 1842 لمحاكمة كبار الموظفين كانت بمثابة محكمة جنايات وجنح . - انشأ مجلس التجارة ( محكمة تجارية ) للفصل في المنازعات التجارية بين الأهالي والأجانب. جمعية الحقانية أصبحت تعرف باسم مجلس الأحكام وكانت بمثابة هيئة استئناف عليا. المحاكم الشرعية استمرت تقوم بعملها فيما يخص الأحوال الشخصية والملكية مجالس الأقاليم للفصل في المسائل المدنية والتجارية قومسيون مصر 1861م مهمته النظر في القضايا التي ترفع من الأجانب علي المصريين ( ما عدا الملكية والعقارات ) توحدت المحاكم القنصلية محكمة واحدة عرفت باسم المحكمة المختلطة 1875م في عهد اسماعيل