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تعليم

قبل دخول امتحان التوحيد.. كشف حراري لطلاب الثانوية الأزهرية "فيديو"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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منار نور- احمد بيسو - ابانوب نبيل
تولى عدد من المشرفينن على طلاب الثانوية العامة قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهما اللجان لأداء امتحان مادة التوحيد.  

ورصدت عدسة "صدى البلد"، لحظة دخول الطلاب، وعملية التفتيش الذاتي والإلكتروني من خلال أجهزة الكشف على المعادن، وقياس درجات الحرارة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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