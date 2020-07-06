برلمانى: فضح المعارضة لخطايا أردوغان يعجل بسقوط نظامه الإرهابى





أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب ان فضح المعارضة التركية لخطايا وكوارث النظام التركي الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان سوف يعجل بسقوط ونهاية هذا النظام الدكتاتوري الدموي خاصة بعد اتساع حدة المعارضة الحزبية والشعبية لنظام أردوغان نظرا لفشل سياساته الخارجية والداخلية على حد سواء.





ووجه " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير إلى زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض على تصريحاته الواضحة والحاسمة التى أكد فيها أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نهب تركيا وكل حقوق اليتامى،

مشيدا بتساؤلاته التي وجهها إلى أردوغان وعصابته الإرهابية وقال فيها : هل لديهم أخلاق؟ بأي مفهوم يدير هؤلاء الدولة؟





وأكد النائب محمد هانى الحناوى ان هذه التصريحات والتساؤلات من زعيم المعارضة التركية تؤكد ان تركيا اصبحت عزبة للنظام التركي الإرهابى يفعل فيها ما يشاء لأنه نظام دموى وديكتاتوري وحول تركيا لسجن كبير لكل من يعارض سياسات هذا السلطان الإرهابى المهووس.





وأكد أنه وفى القريب العاجل سيسقط نظام أردوغان وستعلن تركيا عن كوارث وخطايا أردوغان وستؤكد أمام العالم كله تخليها عن جميع سياسات نظام أردوغان وتحويل كل من أيدوا سياساته من رموز هذا النظام الدموي إلى المحاكمات العاجلة.





وقال النائب محمد هانى الحناوى أن جميع الإرهابيين داخل تركيا من تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية الذين يأويهم النظام التركى داخل تركيا سوف تتخلى عنهم تركيا وسوف تقوم تركيا بتسليمهم الى دولهم ليتم تطهير تركيا من أمثال هؤلاء الخونة الذين استغلهم النظام الارهابى التركى أسوأ استغلال فى عملياته الارهابية والاجرامية داخل سوريا وليبيا.