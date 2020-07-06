AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: فضح المعارضة لخطايا أردوغان يعجل بسقوط نظامه الإرهابى

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:03 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
فريدة محمد

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب ان فضح المعارضة التركية لخطايا وكوارث النظام التركي الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان سوف يعجل بسقوط ونهاية هذا النظام الدكتاتوري الدموي خاصة بعد اتساع حدة المعارضة الحزبية والشعبية لنظام أردوغان نظرا لفشل سياساته الخارجية والداخلية على حد سواء.

ووجه " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير إلى زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض على تصريحاته الواضحة والحاسمة التى أكد فيها أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نهب تركيا وكل حقوق اليتامى، 
مشيدا بتساؤلاته التي وجهها إلى أردوغان وعصابته الإرهابية وقال فيها : هل لديهم أخلاق؟ بأي مفهوم يدير هؤلاء الدولة؟ 

وأكد النائب محمد هانى الحناوى ان هذه التصريحات والتساؤلات من زعيم المعارضة التركية تؤكد ان تركيا اصبحت عزبة للنظام التركي الإرهابى يفعل فيها ما يشاء لأنه نظام دموى وديكتاتوري وحول تركيا لسجن كبير لكل من يعارض  سياسات هذا السلطان الإرهابى المهووس.

وأكد أنه وفى القريب العاجل سيسقط نظام أردوغان وستعلن تركيا عن كوارث وخطايا أردوغان وستؤكد أمام العالم كله تخليها عن جميع سياسات نظام أردوغان وتحويل كل من أيدوا سياساته من رموز هذا النظام الدموي إلى المحاكمات العاجلة.

وقال النائب محمد هانى الحناوى أن جميع الإرهابيين داخل تركيا من تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية الذين يأويهم النظام التركى داخل تركيا سوف تتخلى عنهم تركيا وسوف تقوم تركيا بتسليمهم الى دولهم ليتم تطهير تركيا من أمثال هؤلاء الخونة الذين استغلهم النظام الارهابى التركى أسوأ استغلال فى عملياته الارهابية والاجرامية داخل سوريا وليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: أوهام السطان المهووس أردوغان للسطو على النفط الليبيي لن تتحقق

برلماني: المعارضة التركية تفضح نظام أردوغان وانفصاله عن شعبه

آخرها لقاء الرئيس بالمشير حفتر.. جهود مصرية لحل الأزمة الليبية ووقف تدخلات أردوغان.. والبرلمان يوجه التحية للمعارضة التركية

زعيم المعارضة التركية: أردوغان هو المنفذ لـ خطة الشرق الأوسط الكبير.. فيديو

برلمانى: نهاية "أردوغان" اقتربت بعد الانقسامات داخل الحزب الحاكم بتركيا

عن نهبه لـ تركيا.. عربية النواب: نهاية أردوغان اقتربت بعد فضحه من معارضيه

ترشيحاتنا

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

دعاء تيسير الزواج.. بـ 8 كلمات قرآنية

المؤهل "شقيق أحد أعوانه".. أردوغان يعين سفيرا غير كفء في قطر

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

متى عيد الاضحى 2020 فى مصر ؟.. العيد الكبير آخر الشهر

لا يصلح فى 5 حالات... تعرف على الطريقة الصحيحة لـ قياس الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

قائمة أسعار السيارات ال SUV في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شجار واعتداء على عجوز داخل مصعد بسبب كورونا.. اعرف القصة