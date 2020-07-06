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أخبار العالم

تحد واستفزاز .. أردوغان: نواصل التنقيب في بحارنا "الابيض والاسود" وسنشغل المفاعل الأول للطاقة النووية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:17 م
اردوغان
اردوغان
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على صالح
أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شارك في مؤتمر عبر الهاتف في "الاحتفال بافتتاح محطة توليد الطاقة الكهرومائية" الذي أطلقته وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، تحديات جديدة ضد دول البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى.

وفي تحد سافر قال اردوغان "في بحارنا بدأنا الحفر مع تدريبات الفاتح ويافوز، لذا قمنا بهدم جميع الخطط وجميع الفخاخ التي تم وضعها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ضد تركيا، ضد بلدنا، إلى جانب شرق البحر الأبيض المتوسط، بدأنا أيضًا الحفر في البحر الأسود، وسنواصل هذا العمل دون التخلي عن حقوقنا بموجب القانون الدولي، بعون ​​الله سنقوم بتشغيل المفاعل الأول في محطة أكويو للطاقة النووية".

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وفي تعبيره بكلمة "بحارنا"  كان يشير اردوغان إلى الفضاء البحري القبرصي، كما اعترف به المجتمع الدولي بأكمله.

ثم صرخ بأن الاتحاد الأوروبي لا يفتح حدوده مع تركيا، لأنهم لا يثقون في بياناتنا عن كورونا، وقد شكك العديد من الخبراء الأتراك في أن أنقرة تقول الحقيقة ويعترف "أن الصحفيين الذين يفيدون بأن أعداد الإصابة بالفيروس المستجد غير صحيحة تم القبض عليهم".

وواصل الرئيس التركي "في حين أن الاتحاد الأوروبي فتح أبوابه للبلدان التي تكون بنيتها التحتية من الاقتصاد إلى الديمقراطية هشة، فقد ترك تركيا خارجًا، وهذه علامة مقلقة، لكن دعهم يفعلون ما يريدون، فلن يكونوا عقبة أمام أهداف تركيا الديمقراطية والاقتصادية"

واستطرد: إذا فقدنا واحدًا، فستخسر 5 وستفقد 10"

وزعم أردوغان أن تركيا أثبتت أنها منقطعة النظير على المستوى الدولي في مجال الصحة والسياحة بعد الوباء.

وقال "لا سيما في مجال السياحة والصحة، لا نعرف أي دولة أخرى يمكنها التنافس معنا في أي مجال! وفي ألمانيا في الوقت الحالي، بعد زيارة وزير الخارجية ووزير السياحة، قلنا أننا نتوقع خطوات إيجابية في هذا الشأن".

وأعربت تركيا عن "خيبة أملها" لاستبعادها من قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسط جائحة الفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية قبل بضعة أيام "نشعر بخيبة أمل لأننا لم ندرج في القائمة".

وقال هامي أكسوي في بيان "نتوقع تصحيح هذا الخطأ بأسرع وقت ممكن".


ووفقًا لقائمة الاتحاد الأوروبي الصادرة يوم الثلاثاء، وهي ليست ملزمة للدول الأعضاء، يُسمح للمسافرين من 15 دولة - بما في ذلك الصين بشرط - بدخول منطقة شنحن، وتُستثنى تركيا والولايات المتحدة من هذه القائمة، التي تتم مراجعتها كل أسبوعين.

ويمثل قرار الاتحاد الأوروبي ضربة لتركيا ، التي تحاول منذ أسابيع تقديم نفسها كدولة آمنة على الرغم من جائحة كورونا من أجل جذب المسافرين وإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي الصيفي.

وتزعم أنقرة أنها نجحت في علاج الوباء، حيث لديها معدل وفيات منخفض نسبيًا، ووفقا للأرقام الرسمية، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 200،000 حالة وحوالي 5100 حالة وفاة في تركيا.

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