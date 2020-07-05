محلل سياسي: الانتهاكات التركية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تستفز جميع الدول.. فيديو

قال المحلل السياسي سمير أيوب ، إن تصريحات أردوغان ليست فقط هي ما تستفز اليونان ولكن جميع التصرفات التركية التي تحدث في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هي ماتستفز جميع الدول .





وأضاف سمير أيوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع علي قناة أكسترا نيوز ، أن تركيا مازالت تقوم بأستفزاز اليونان وخصوصا في منطقة قبرص اليونانية وهذا بدأ عندما احتلت القوات التركية القسم الشمالي من الجزيرة في عام 1974 دون الاعتراف بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن .





وأوضح سمير أيوب ، أن تصاعد التوتر مع اليونان يوازيه تصاعدا في التوتر مع الدول الأخرى وهذا ناتج عن الأطماع التركية .





وتابع : أن أردوغان ونظامه لديهم أحلام توسعية وهي في عدة مجالات ومنها التدخل في الشئون السياسية الخاصة بالدول العربية .





واستكمل : ان منطقة البحر المتوسط بها كميات كبيرة من الطاقة ولذلك يسعى النظام التركي للاستيلاء علي أكبر كمية ممكنة من هذه الثروات . ولذلكيسعىللاستيلاءأكبر



