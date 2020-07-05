مسؤول بيئي إيطالي: التنوع البيولوجي في منطقة البحر المتوسط في خطر

كشف مسئول بيئي إيطالي أنه يوجد أقل من 700 فقمة راهب في البحر المتوسط، وبالتالي فإن هذا النوع أكثر عرضة لخطر الانقراض من حيوانات الباندا.





وقال ليورنادو تونسي رئيس قسم التنوع البيولوجي والموائل والأنواع البحرية المحمية أن هناك أنواعا آخرى موجودة في البحر المتوسط هي أيضا في وضع مماثل.





وأضاف في ندوة عن التنوع البيولوجي البحري أن على الرغم من أن مساحة البحر المتوسط تعادل حوالى واحد في المئة من جميع المحيطات والبحار فإنه يضم اكثر من 12 ألف نوع بحري أي ما يصل إلى 12 في المئة من التنوع البيولوجي البحري.





وأوضح أنه لسوء الحظ فإن الأنواع التي تعيش في المياه وموائلها معرضة للخطر بسبب تلوث مياه الصرف الصحي والاستغلال المفرط للموارد الحية.