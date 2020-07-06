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أخبار العالم

لبحثهم في أصول أردوغان.. تركيا تعتقل 115 مسؤولا سابقا بمجلس التحقيق في الجرائم المالية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:20 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
اعتقلت السلطات التركية، 115 مسؤولا سابقا بمجلس التحقيق في الجرائم المالية بسبب تحقيقهم في أصول الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفقًا لصحيفة "حرييت" التركية، يواجه المسؤولون السابقون في مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) ــــ المؤسسة الرئيسية في تركيا المكلفة بالكشف عن غسيل الأموال والاحتيال ـــــ اتهامات بانتمائهم لحركة رجل الدين فتح الله جولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في البلاد.

فيما ذكرت صحيفة "جمهوريت" أنه خلال التحقيقات تم اتهام الموظفين بالاستعلام عن هوية أردوغان، وتحقق النيابة العامة أيضًا في ادعاءات استعلامهم عن التعاملات المالية لأردوغان في السابق.

وتم اعتقال الموظفين بتعليمات من نيابة أنقرة وإرسالهم إلى شعبة مكافحة الإرهاب في أنقرة.

وقالت السلطات إن بعض المشتبه بهم استخدموا تطبيق الرسائل المشفر الذي يعرف باسم Bylock ، والذي تزعم السلطات أن أعضاء حركة جولن استخدمته لتبادل الرسائل بينهم.

وبعد الانقلاب الفاشل، صادرت تركيا أصولًا تزيد قيمتها عن 10 مليار يورو يُزعم أنها تنتمي إلى حركة جولن من خلال تحقيقات MASAK المختلفة.
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