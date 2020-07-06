حياة جديدة... محمد الشرنوبي يشعل انستجرام بصورة مع زوجته

نشر محمد الشرنوبي صورة جديده له مع زوجته و ذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام





و كتب الشرنوبي على الصورة قائلا : " حياه جديده ... ذكريات جديده "





وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

-ربنا يحميكوا

- ربنا يخليكوا لبعض

- لايقين علي بعض اوي





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يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.





شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا وهالة صدقي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.