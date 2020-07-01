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فن

شاهد.. محمد الشرنوبى يطلب الزواج من هدى المفتى

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت  الفنانة هدى المفتى صورة لها من مسلسل كأنه امبارح  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل  الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت هدى المفتى على الصورة قائلة: " لينا ".

وعلق الفنان محمد الشرنوبى قائلا : " فى جزء تانى طيب ؟ عاوز اتجوزك ".

وترد عليه هدى المفتى " هاهاها كلم مشين فى الموضوع ده ".

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و شاركت هدى المفتى فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.

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