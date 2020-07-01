شاهد.. محمد الشرنوبى يطلب الزواج من هدى المفتى

شاركت الفنانة هدى المفتى صورة لها من مسلسل كأنه امبارح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت هدى المفتى على الصورة قائلة: " لينا ".
وعلق الفنان محمد الشرنوبى قائلا : " فى جزء تانى طيب ؟ عاوز اتجوزك ".
وترد عليه هدى المفتى " هاهاها كلم مشين فى الموضوع ده ".
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و شاركت هدى المفتى فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .
مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.