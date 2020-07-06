"آيات أخطأ في فهمها المتطرفون".. محاضرة لأئمة الهند والصومال عبر الفيديوكونفرانس

قال الدكتور رمضان حسان رئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الازهر، أن الجهاد الصحيح المحقق لمقاصد الشريعة ، يكون تحت راية الدولة لصد العدوان وتحرير الأوطان ، وهو أمر يقرره ولاة الأمر وليس الافراد وبعد التحقق من الآثار المترتبه عليه اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، أما إطلاق اسم الجهاد على التكفير، وسفك الدماء، وقطع الرقاب، وترويع الآمنين ، فهذا يعد خروجًا عن قواعد الشرع الحنيف ونشرًا للفوضي والفساد في الأرض.





جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم بعنوان” آيات أخطأ في فهمها المتطرفون ” ، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لعدد من أئمة الصومال والهند، عبر الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد19.









وقال دكتورحسان إن المتطرفين يستخدمون عددا من الآيات القرآنية خاصة المتعلقة بالجهاد ، و يتم تحريفها عن سياقها وتأويلها غير ما تحتمل لتبرير السلوكيات المنحرفة عن الدين ، مضيفًا أن "الجهاد" درجات ومراتب فهناك "جهاد النَّفْس "و "جهاد الشيطان" وكذا "الجهاد الدعوي" ، ولكن هؤلاء اختصروا مفهوم الجهاد في القتال ونشر الفزع، وتخريب الديار.



