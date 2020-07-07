كومباوند سياحي..المساكن البدوية في طور سيناء تتحول لطراز معماري فريد

أصبحت المساكن البدوية بطور سيناء، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تليق بأهالي سيناء واشبه بكومبوند سياحي يطل علي البحر مباشرة علاوة علي انها تشمل كافة الخدمات من مسجد ومدرسة ووحدة صحية وملاعب مفتوحة .





حيث تم بناء ١٨٠ وحدة اسكان بدوي بطور سيناء بطراز متميز، وتشمل تلك الوحدات غرفتين وصالة وحمام ومطبخ وبلكونة وحديقة بتشطيب متميز علاوة علي رصف الطرق المؤدية إليها ومدها بالكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والاتصالات .





ومن جانبه اكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تبني مساكن تليق باهالينا من البدو مشيرا إلي انهم يستحقوا دائما الافضل .

وقد تفقد المحافظ هذه المساكن برفقته المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء .





واعرب بدو طور سيناء عن سعادتهم لتلك المساكن النموذجية الرائعة والتي تطل علي شاطئ البحر مثل الكومبوندات السياحية .

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