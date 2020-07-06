عبر تقنية "زوم".. أسقف نجع حمادي يستعرض الإجراءات الاحترازية لفتح الكنائس

التقى نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي مع الآباء كهنة الإيبارشية، وذلك عبر تطبيق زووم من مقر المطرانية، حيث أطمئن نيافته على الآباء الكهنة والخدمة بمختلف مراكز الايبارشية.
وبدعوة من نيافته قدم الدكتور صموئيل متياس عرض "باوربوينت" عن كيفية تطبيق الأمانة العامة للكشافة لتعليمات وتوصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بحضور عدد من قادة الكشافة بإيبارشية نجع حمادى وذلك للتدريب على هذه الإجراءات وقياس جاهزية الكنائس لتطبيق تلك التعليمات، واختتم اللقاء بعدد من الأسئلة فى هذا الإطار.
وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية، الاثنين، ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.
وبدأ الأنبا كيرلس كلمته بتقديم التعزية لمجمع الآباء الكهنة في رحيل القمص باخوميوس فؤاد كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادى الذى قضى ٤٠ عامًا بخدمة الكهنوت بمدينة نجع حمادى وعانى خلال الفترة الماضية من تعب المرض قبل أن يصاب موخرًا بفيروس كورونا كوفيد-١٩ ويرقد على رجاء القيامة.
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واستعرض الأنبا كيرلس أيضًا خلال الاجتماع توصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس من حيث الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها حين عودة الصلاة بالكنائس وفتحها للمصلين جزئيًّا.
وبدعوة من نيافته قدم الدكتور صموئيل متياس عرض "باوربوينت" عن كيفية تطبيق الأمانة العامة للكشافة لتعليمات وتوصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بحضور عدد من قادة الكشافة بإيبارشية نجع حمادى وذلك للتدريب على هذه الإجراءات وقياس جاهزية الكنائس لتطبيق تلك التعليمات، واختتم اللقاء بعدد من الأسئلة فى هذا الإطار.
وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية، الاثنين، ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.