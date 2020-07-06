AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عبر تقنية "زوم".. أسقف نجع حمادي يستعرض الإجراءات الاحترازية لفتح الكنائس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:11 م
نيافة الأنبا كيرلس
نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي
Advertisements
سامح سلام
التقى نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي مع الآباء كهنة الإيبارشية، وذلك عبر تطبيق زووم من مقر المطرانية، حيث أطمئن نيافته على الآباء الكهنة والخدمة بمختلف مراكز الايبارشية.

وبدأ الأنبا كيرلس كلمته بتقديم التعزية لمجمع الآباء الكهنة في رحيل القمص باخوميوس فؤاد كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادى الذى قضى ٤٠ عامًا بخدمة الكهنوت بمدينة نجع حمادى وعانى خلال الفترة الماضية من تعب المرض قبل أن يصاب موخرًا بفيروس كورونا كوفيد-١٩ ويرقد على رجاء القيامة.

أقرأ أيضا ..

واستعرض الأنبا كيرلس أيضًا خلال الاجتماع توصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس من حيث الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها حين عودة الصلاة بالكنائس وفتحها للمصلين جزئيًّا.

وبدعوة من نيافته قدم الدكتور صموئيل متياس عرض "باوربوينت" عن كيفية تطبيق الأمانة العامة للكشافة لتعليمات وتوصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بحضور عدد من قادة الكشافة بإيبارشية نجع حمادى وذلك للتدريب على هذه الإجراءات وقياس جاهزية الكنائس لتطبيق تلك التعليمات، واختتم اللقاء بعدد من الأسئلة فى هذا الإطار.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية، الاثنين، ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا كيرلس يترأس صلوات إقامة 14 راهبة بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي

هل أصيب أسقف نجع حمادي بكورنا؟.. المطرانية تجيب

وفاة راعى كنيسة ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي مصابا بـ كورونا

عبر تطبيق زووم .. الأنبا مرقس يرأس اجتماع كهنة شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

المتهم بقتل جاره: شافني وأنا بسرق شقته فخلصت عليه

7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

أبو ريدة ضد لقجع.. تفاصيل إحباط مخطط استضافة المغرب لنهائيات دوري أبطال إفريقيا

شاهد.. المشير حفتر يترأس اجتماعا أمنيا في بنغازي بعد ضربة الوطية

لغز جثة صحراء أكتوبر.. 3 أشقياء قتلوا صاحبهم بـ السم بسبب 5 الاف جنيه

خليها عادة .. 3 فوائد صحية من القيلولة

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

اتحاد الكرة يكشف عن الكرة الموحدة لمنافسات الدوري الممتاز .. صور

استمر زواجهما أكثر من نصف قرن.. وفاة زوجين بفارق ساعات بعد صراعهما مع كورونا