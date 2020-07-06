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اقتصاد

الذهب يستقر مع صعود الأسهم رغم تصاعد الإصابات بـ كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:49 م
الذهب
الذهب
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رويترز
استقر الذهب يوم الاثنين في الوقت الذي تعوض فيه المخاوف المستمرة من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الضغط الناجم عن صعود الأسهم مع تحول الاهتمام صوب بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم‭ ‬الاثنين.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1777.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1784.30 دولار للأوقية.

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وفي أول أربعة أيام من يوليو، سجلت 15 ولاية أمريكية زيادات قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع البعض لوقف خطط تخفيف اجراءات العزل. واستمرت زيادة حالات الإصابة في الهند واستراليا والمكسيك.

ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1907.84 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 808.12 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.13 دولار للأوقية. 
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