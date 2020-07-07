رسميا بالمكسيك.. الكشف عن مازدا 3 توربو بقوة 227 حصانا ..فيديو

أعلنت مازدا المكسيك، سيارتها الجديدة "مازدا 3 توربو" النسخة الأكثر قوة من الهاتشباك المدمجة لأول مرة، بعد أن قدمت مازدا الولايات المتحدة في 8 يونيو الماضي ما يعتقده بأنها مازدا 3 توربو.





وحصلت السيارة مازدا 3 توربو فى المكسيك على إضافات أكثر من المتواجدة في الموديل الأساسى، ومن بين هذه الإضافات نظام صوتي بوز بـ 12 مكبر صوت، وفتحة سقف كهربائية، وجنوط 18 بوصة، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ليد .





وتستمد مازدا 3 توربو 2021 قوتها من محرك هو نفسه المستخدم في مازدا 6 وCX-5، وهو محرك بنزين توربو SKYACTIV-G سعة 2.5 لتر يولد قوة 227 حصانا و420 نيوتن. متر من عزم الدوران، وإذا كانت هذه الأرقام مألوفة بالنسبة إليك.





ولأول مرة يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات يرسل القوة إلى العجلات الأربع، ومن المقرر أن تنطلق السيارة للأسواق المحلية هناك اعتبارًا من 20 يوليو الجاري.





أما بخصوص أسعار مازدا 3 توربو 2021، فستكون كالتالى، إصدار جراند تورينج وسيجنتشر، بسعر يبدأ من 489,900 بيزو و529,900 بيزو مكسيكي على الترتيب.



