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سيارات

شاهد.. تشويقية جديدة لـ مازدا 3 عالية الأداء قبل الزكشف عنها.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت شركة مازدا مقطع فيديو جديد على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي الاخرى للسيارة مازدا 3 ، ويحتوي مقطع الفيديو التشويقى على القليل من صوت المحرك المثير والقوى .


واعلنت شركة مازدا فى نهاية مقطع الفيديو التشويقى عن موعد الكشف عن السيارة والذى سيكون في 8 يوليو المقبل .


و ستستمد السيارة مازدا 3 قوتها من محرك توربو بنظام دفع على جميع العجلات، ومن المتوقع أن يتصل حصريًا بناقل حركة أوتوماتيكي، لكن الشركة أكدت على أن مازدا سبيد ليست على جدول أعمالها .


وهناك تقارير حول المحرك التى تتزود به مازدا 3 الجديدة بانه ، محرك Skyactiv-G سعة 2.5 لتر المستخدم في CX-5 والذي يولد قوة 250 حصان و434 نيوتن.متر من عزم الدوران .


كما عملت شركة مازدا على تطوير سيارة مازدا 3 عالية الأداء، لكنها سيارة سباق مؤهلة للمشاركة في أي من بطولات TCR الـ 36 المعتمدة حول العالم.


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