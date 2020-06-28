شاهد.. تشويقية جديدة لـ مازدا 3 عالية الأداء قبل الزكشف عنها.. فيديو

نشرت شركة مازدا مقطع فيديو جديد على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي الاخرى للسيارة مازدا 3 ، ويحتوي مقطع الفيديو التشويقى على القليل من صوت المحرك المثير والقوى .





واعلنت شركة مازدا فى نهاية مقطع الفيديو التشويقى عن موعد الكشف عن السيارة والذى سيكون في 8 يوليو المقبل .





و ستستمد السيارة مازدا 3 قوتها من محرك توربو بنظام دفع على جميع العجلات، ومن المتوقع أن يتصل حصريًا بناقل حركة أوتوماتيكي، لكن الشركة أكدت على أن مازدا سبيد ليست على جدول أعمالها .





وهناك تقارير حول المحرك التى تتزود به مازدا 3 الجديدة بانه ، محرك Skyactiv-G سعة 2.5 لتر المستخدم في CX-5 والذي يولد قوة 250 حصان و434 نيوتن.متر من عزم الدوران .





كما عملت شركة مازدا على تطوير سيارة مازدا 3 عالية الأداء، لكنها سيارة سباق مؤهلة للمشاركة في أي من بطولات TCR الـ 36 المعتمدة حول العالم.



