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سيارات

بالرغم من كورونا .. مازدا تزيد إنتاجها بنسبة 150%

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قالت شركة مازدا فى بيان لها من خلال مراقبة الطلب بعناية في أسواقنا خلال الأشهر الماضية وبعد فترة من تعديل الإنتاج والعرض العالميين، فإن مستويات المخزون في مصانعنا في الخارج في الموانئ وفي منافذ البيع لدينا تعود بشكل ثابت إلى المستويات المناسبة".


وأضافت شركة مازدا فى بيانها " بالوضع الحالي واستنادًا إلى الظروف الحالية، سنستأنف عمليات المناوبة ليلًا ونهارًا دون تعليق في جميع المصانع في اليابان قبل نهاية يوليو، سوف تستمر مصانعنا في المكسيك وتايلاند في العمل بعدد مخفض من أيام العمل".


وأوضح البيان أنه خلال معركة اليابان مع الفيروس، كان حجم إنتاج مازدا في اليابان 40 ٪ مقارنة بالحجم المنتج خلال فترة العام السابق. ومع ذلك ، تستعد الشركة لشهر يوليو لحجم الإنتاج في اليابان لاستعادة ما يصل إلى 80 ٪ من حجمها لنفس الشهر من العام الماضي.


وتابعت الشركة أنه إلى جانب الإنتاج الخارجي في المكسيك وتايلاند ، سيكون حجم الإنتاج المخطط له في يوليو أعلى بنسبة 150٪ من حجم الإنتاج في يونيو 2020، وقالت الشركة "سنستمر في الاستجابة بحذر ومرونة للوضع المتغير باستمرار".

وأعلنت شركة مازدا عن خطة نمو الإنتاج داخل وخارج اليابان بعدة نقاط  :

• إعادة التشغيل في 1 يوليو: مصنع Ujina رقم 1 ورقم 2 (هيروشيما) ، مصنع هوفو رقم 2 (هوفو ، ياماغوتشي)

• إعادة التشغيل في 27 يوليو: مصنع هوفو رقم .1 (هوفو ، ياماغوتشي)

ملاحظة: لا يتم التخطيط لأي يوم مع العمليات المعلقة لأي من المصانع.

• تشغيل مركبة Mazda de Mexico (سالامانكا ، غواناخواتو ، المكسيك): للعمل من الاثنين إلى الخميس (من الأسبوع الأول إلى الرابع)

• شركة Auto Alliance (Thailand) Co.، Ltd. (Rayong، تايلاند): التعديلات الجارية

ملاحظة: العمليات وأيام العمل المذكورة أعلاه هي وقت الإعلان وهي عرضة للتغيير حسب الظروف المستقبلية.

 

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