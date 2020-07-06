جدد عقده لموسمين.. الشارقة الإماراتي يحرم الأهلي من التعاقد مع علي زين

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تجديد عقد علي زين نجم منتخب مصر الحالي والاهلي السابق لمده موسمين حتي صيف 2022





ودخل مسئولي النادي الأهلي فى الفترة الاخيرة فى مفاوضات جاده مع للاعب من أجل العودة مرة أخري ألا ان نادي الشارقة قطع الطريق على القلعه الحمراء وجدد لـ علي زين موسمين .





ويعد علي زين من أفضل اللاعبين فى مركز الظهير الايسر فى منتخب مصر ، وانتقل اللاعب لـ فريق الشارقة فى صيف 2018 .





ونجح علي زين منذ قدومه لـ نادي الشارقة فى حصد 6 بطولات ، هى ، الدوري مرتين ، السوبر الاماراتي مرتين ، وكأس الامارات ، وكأس رئيس الدولة .





وعلي المستوي القاري حصل علي زين علي برونزية بطولة آسيا للاندية علي حساب الوكرة القطري والتي اقيمت فى كوريا الجنوية .





وتأهل علي زين لأوليمبياد طوكيو بعد فوزه ببطولة أفريقيا الأخيرة مع منتخب مصر على حساب منتخب تونس.



