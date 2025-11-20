حازم المنوفي: شتاء قاسٍ متوقَّع... واستعداد مبكر يضمن استقرار الأسواق

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن موجات برد حادة وتقلبات جوية خلال موسم الشتاء المقبل تستدعي درجة عالية من الجاهزية من جانب التجار والمستهلكين، نظرًا لإمكانية تأثير هذه الظروف في حركة النقل وسلاسل الإمداد، بما قد ينعكس على استقرار الأسواق إذا لم تُدار الأمور بحكمة.

وأوضح المنوفي أن فصل الشتاء يشهد عادة زيادة في الإقبال على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها البقوليات بأنواعها، والبطاطس والبصل، والزيوت، والسمن والزبدة، والمكرونة والدقيق، إضافة إلى المشروبات الساخنة مثل الشاي والكاكاو والسحلب والمشروبات العشبية، إلى جانب العسل الأبيض والأسود المرتبط برفع المناعة في هذا الموسم.

وأشار إلى أن تزايد الطلب في هذا التوقيت قد يؤدي—في حال غياب الإدارة الرشيدة—إلى ارتفاعات مؤقتة في الأسعار أو نقص في بعض الأصناف نتيجة التخزين العشوائي أو ممارسات غير منضبطة من قِبل بعض التجار، وهو ما تعمل الجمعية على مواجهته وتحذير الأسواق منه.

وأكد رئيس جمعية عين أن الجمعية تتابع حركة السوق بدقة، وتراقب أي تغيرات غير طبيعية في الأسعار أو توافر السلع، مع إصدار تنبيهات مستمرة للتجار بضرورة الالتزام بالشفافية، ومنع أي ممارسات احتكارية أو مبالغات سعرية غير مبررة. كما دعا الجهات الرقابية إلى تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على توازن الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وفي السياق نفسه، شدّد المنوفي على أهمية وعي المستهلكين، مؤكدًا أن الشراء وفق الاحتياج الفعلي وعدم التخزين المبالغ فيه يمثلان أفضل الطرق لحماية السوق من ضغط الطلب المفتعل، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر.

وأضاف أن الأسواق المصرية تمتلك في الوقت الراهن مخزونًا جيدًا من السلع الأساسية، وأن الحفاظ على هذا الاستقرار يستلزم تعاونًا كاملاً بين التجار والمستهلكين والجهات المعنية.

واختتم المنوفي تصريحه قائلاً:

"نحن مقبلون على شتاء قد يكون استثنائيًا من حيث الظروف الجوية، ويحتاج إلى وعي وانضباط من الجميع. فالعقلانية والشفافية هما الضمان لعبور الموسم دون أي اضطرابات أو أزمات في الأسواق."