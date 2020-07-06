الأزهر يعلن تفاصيل امتحان التوحيد لطلاب القسم الأدبي بالثانوية

كشف أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، تفاصيل امتحان مادة التوحيد اليوم للقسم الأدبي.





قال عبد العظيم في المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل امتحان الثانوية الأزهرية والذى يبث عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، انه تم ضبط حالة غش بالهاتف المحمول، و3 حالات غش ورقى.





أشار الي انه تم رصد 20 حالة اخلال ما بين شطب وتمزيق اوراق، و4 حالات اغماء بين الطلاب.





وأعلن عبد العظيم عن قبول عذر عضوين من اعضاء اللجان للظروف الصحية العظيم، ووجود عطل في 4 اجهزة للكشف عن المعادن وتم تغيرهم.