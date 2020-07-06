شاهد.. إسرائيل تطلق قمرا صناعيا لأغراض التجسس.. فيديو

نجحت إسرائيل فجر اليوم، الاثنين، في إطلاق قمر صناعي جديد لأغراض المراقبة والتجسس، ضمن سلسلة الأقمار الصناعية "أوفيك".









وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نجحت إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير التابعة للوزارة، وهيئة صناعات الفضاء، في إطلاق القمر الصناعي "Ofek 16 - أفق 16" إلى الفضاء، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.









ولفتت الوزارة إلى أن القمر جديد من نوعية الأقمار المخصصة للاستطلاع البصري الكهربائي، وأنه مزود بقدرات تقنية متقدمة، لافتة إلى أن القمر سيخضع في الفترة الأولى لاختبارات مهمة لتحديد مستوى ملاءمته ومستوى أدائه.









وكثفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من أنشطتها لمراقبة الأجواء في منطقة البحر المتوسط قبيل إطلاق القمر الصناعي.









جدير بالذكر أن إسرائيل بدأت منذ عام 1988 في إطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية حمل الأول منها اسم أوفيك 1، وقامت بعدها بإطلاق العديد من الأقمار الصناعية ضمن السلسلة ذاتها مخصصة لمراقبة نطاقات جغرافية محددة مثل سوريا وإيران.









وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بعد إطلاق القمر الصناعي، إن هذه الخطوة تعزز الاستخبارات العسكرية التي تعتمد على العناصر البشرية إلى جانب القدرات التكنولوجية المتطورة.







