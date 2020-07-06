AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. إسرائيل تطلق قمرا صناعيا لأغراض التجسس.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:43 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
نجحت إسرائيل فجر اليوم، الاثنين، في إطلاق قمر صناعي جديد لأغراض المراقبة والتجسس، ضمن سلسلة الأقمار الصناعية "أوفيك".


وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نجحت إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير التابعة للوزارة، وهيئة صناعات الفضاء، في إطلاق القمر الصناعي "Ofek 16 - أفق 16" إلى الفضاء، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.


ولفتت الوزارة إلى أن القمر جديد من نوعية الأقمار المخصصة للاستطلاع البصري الكهربائي، وأنه مزود بقدرات تقنية متقدمة، لافتة إلى أن القمر سيخضع في الفترة الأولى لاختبارات مهمة لتحديد مستوى ملاءمته ومستوى أدائه.


وكثفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من أنشطتها لمراقبة الأجواء في منطقة البحر المتوسط قبيل إطلاق القمر الصناعي.


جدير بالذكر أن إسرائيل بدأت منذ عام 1988 في إطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية حمل الأول منها اسم أوفيك 1، وقامت بعدها بإطلاق العديد من الأقمار الصناعية ضمن السلسلة ذاتها مخصصة لمراقبة نطاقات جغرافية محددة مثل سوريا وإيران.


وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بعد إطلاق القمر الصناعي، إن هذه الخطوة تعزز الاستخبارات العسكرية التي تعتمد على العناصر البشرية إلى جانب القدرات التكنولوجية المتطورة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات

بعد إطلاق قمر صناعي إسرائيلي للتجسس.. غانتس: صحراء النقب أفضل مكان لتطوير الاستخبارات العسكرية

ترشيحاتنا

الأوقاف: إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا الأربعاء

7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

وزارة الحج : 70% من حجاج هذا العام من المقيمين بالمملكة و30% للمواطنين .. تفاصيل

انتقال كورونا عبر الهواء.. خلاف علمي متجدد يثير المخاوف من احتمالية حدوثه

قاطع أمه بعد تطاول زوجته عليها.. دار الإفتاء تكشف موقف الشرع.. فيديو

طبيب المنتخب السابق يكشف سبب تأخر عودة حمدي فتحي.. وتكرار إصابة محمد محمود.. وخطأ نيدفيد مع الأهلي

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة

ساندي تتألق فى إطلالة كاجوال بسيطة .. شاهد

أبرزها الكريز والزنجبيل.. 5 مكونات طبيعية بديلة لتسكين آلام الأسنان والمفاصل