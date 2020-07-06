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تعليم

فنون جميلة حلوان تكشف تفاصيل التحقيق في واقعة تحرش منذ 4 سنوات .. والضحية: سبب لي أذى نفسيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:27 م
تحرش
تحرش
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كريم ناصر
أوضح الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أنه تفاجأ بعد واقعة تحرش الجامعة الأمريكية التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن هناك فتاة من طلاب الكلية كتبت تدوينة على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشرح خلالها تعرضها إلى واقعة تحرش تعود إلى أربع سنوات ماضية، من قبل أحد زملائها، ورغم أن الواقعة قديمة إلا أن لها تأثيرا سلبيا قويا على معنوياتها.

وأوضحت الفتاة عبر موقع تويتر أنها طالبة بقسم العمارة بالكلية بالسنة الرابعة لها وحدثت الواقعة فى السنة الاولى لها بالكلية، حيث أرسل لها هى وعدة طلاب آخرين محتوى فاضح من احد زملائهم في القسم، عبر تطبيق الواتس اب والفيس بوك. 

وأضافت أنه أثار الذعر لهؤلاء الفتيات خاصة هى، مشيرة إلى أنه أدى إلى تغيبها عن حضور صفوف الكلية خوفا من المتحرش، ما أدى إلى أذى نفسى لها . 

وأشار العميد  إلى أنه فور علمه بالواقعة طالب بفتح تحقيق رسمي  في الواقعة، حفاظًا على حقوق الطالبات والطلاب والحرم الجامعى، والوقوف على حقيقة الواقعة. 

وأكد "هنو، أن الواقعة أحدثت نوعا من القلق في وسط الطلاب بسبب حجم التداول الكبير للبوست عبر شبكة التواصل الاجتماعى الذى كتبته الطالبة، مشددًا على أنه ليس لدي تصور كامل عن الواقعة كون كافة المعلومات تأتي من "فيس بوك". 

وأكد على أنه سيقف على التفاصيل الكاملة للواقعة، مشيرا إلى أن "الطالب المتهم في الدفعة الرابعة.

جدير بالذكر أنه قد تم حضور الطالب المتهم والطالبة لمكتب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وبدأ العميد فى الاستماع إلى أقوال كل منهم وجمع الأدلة لإحالة الأمر للشئون القانونية بالجامعة.
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