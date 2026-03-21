أمن الغربية يحرر 108 مخالفات لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

حررت إدارة مرور الغربية مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، برصد وضبط 108 مخالفات، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما أسفرت الحملة عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 30 ألفا و670 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.