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سيارات

على مهبط طائرات .. أداء مذهل للسيارة دودج تشالنجر SRT هيلكات ريد آي |شاهد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قامت شركة دودج بتصوير مقطع فيديو للسيارة دودج تشالنجر SRT هيلكات ريد آي لاستعراض أدائها المذهل من خلاله، حيث تستمد قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر بقوة 797 حصان و959 نيوتن.متر من عزم الدوران.


تم تصوير مقطع الفيديو للسيارة دودج تشالنجر SRT هيلكات ريد آي بمهبط طائرات Johnny Bohmer Proving Grounds في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا الأمريكية ، بسبب كونه واحدًا من الأماكن القليلة على وجه الأرض الذي يمكن للسيارات القوية الوصول إلى سرعتها القصوى فيه بأمان وبشكل قانوني.


ويبلغ طول مهبط طائرات Johnny Bohmer Proving Grounds  الى ما يقارب 5.15 كلم، وتم استخدامه بالفعل من قبل دودج تشالنجر SRT هيلكات ريد آي للوصول إلى أقصى سرعة.


وظهرت السيارة دودج تشالنجر SRT هيلكات ريد آي ، وهى تصل الى سرعات عالية بعد انطلاقها بثوانى ، حيث تحتاج إلى 3.4 ثانية للتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا، و10.8 ثانية لقطع مسافة الربع ميل 400 متر وعلاوة على ذلك .


كما يمكن للسيارة دودج تشالنجر SRT هيلكات ريد آي الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 326 كلم/سا ، ويبلغ سعر السيارة  72,295 دولار.

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